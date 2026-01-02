Accidente en la ruta 136: murió la mujer que estaba embarazada y confirmaron las identidades de los fallecidos

El choque frontal en el kilómetro 31 de la ruta nacional 136 se cobró otras dos víctimas: se trata de la mujer de 39 años, que transitaba un embarazo de 30 semanas y su bebé en gestación. En el lugar del accidente habían perdido la vida otras dos personas, que eran quienes conducían los autos involucrados.

El deceso de la mujer y su bebé fue confirmado por la fiscal Natalia Bartolo que está a cargo de la investigación judicial.

Tras el accidente, había sido trasladada al Hospital Centenario de Gualeguaychú, donde ingresó en condición de muy grave por las heridas sufridas en el siniestro que ocurrió en horas de la mañana.

Identidades de los fallecidos

Desde la Policía confirmaron a Elonce que las víctimas fatales fueron identificadas como Germán Perrone, de 40 años y Sabrina Judith Onyskiw, de 39 años, ambos de Rosario y Alicia Carina Bruno Ottonelli, de 48 años, de nacionalidad uruguaya.

La mujer de 39 años cursaba un embarazo de 30 semanas y lamentablemente su bebé también perdió la vida.

Vale destacar que al accidente sobrevivió Fausto Perrone Onyskiw, un pequeño de dos años, hijo de la pareja santafesina fallecida.

Sobre el accidente, las primeras informaciones indican que la conductora oriunda de Uruguay que viajaba desde Gualeguaychú hacia Fray Bentos, a bordo de una camioneta Kia habría intentado esquivar un espejo de agua y por la velocidad se cruzó de carril.

Fue entonces cuando impactó de frente con el Chevrolet Cruze que retornaba desde Uruguay a Rosario con la familia Perrone Onyskiw. El hombre murió en el acto, la mujer fue rescatada por Bomberos y trasladada por el Servicio 107 al Hospital en estado crítico.

En tanto, la conductora uruguaya salió despedida de la camioneta y su cuerpo apareció en la banquina contraria, indica R2820.