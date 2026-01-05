Cometió cuatro robos en una noche: ladrón se ocultó bajo un cartel y quedó filmado

El sospechoso, conocido en el ambiente policial, habría cometido al menos cuatro robos en una misma noche y quedó supeditado a la causa. Tras la intervención policial, recuperaron los elementos robados de un comercio.
Robo filmado. Un robo ocurrido en un comercio de la ciudad de Santa Elena fue advertido en la mañana del lunes, cuando personal de la comisaría local intervino tras detectarse daños y el faltante de mercadería en un local ubicado en la intersección de calles San Juan y avenida Presidente Perón.
El hecho delictivo quedó registrado en las cámaras de seguridad del comercio, donde se pudo observar a un sujeto que ingresó al local y sustrajo diversos elementos. En las imágenes a las que accedió Elonce se advirtió que el delincuente intentó ocultar su rostro para no ser reconocido, escondiéndose bajo un cartel dentro del negocio.
Mientras realizaban recorridas preventivas por la zona, los efectivos observaron a un sujeto conocido en el ambiente policial por hechos de similares características, quien se desplazaba de manera sospechosa llevando una bolsa. Al intentar identificarlo, el individuo se dio a la fuga y descartó la bolsa, perdiéndose de vista al ingresar a viviendas del barrio Santa Elena II.
Al verificar los elementos abandonados, el personal policial constató que se trataba de productos comestibles y cigarrillos, los cuales habían sido sustraídos del comercio afectado. Asimismo, se confirmaron daños en la puerta de ingreso del local, lo que permitió establecer la vinculación directa con el robo denunciado.
Fuentes de la Departamental policial La Paz confirmaron a Elonce que el mismo sujeto habría protagonizado al menos cuatro hechos delictivos durante una misma noche. “Es conocido en el ambiente policial”, indicaron desde la fuerza, al referirse a los antecedentes del presunto autor.
Puesto en conocimiento de la situación, la Fiscalía en turno dispuso el inicio de actuaciones de oficio, el formal secuestro de los elementos recuperados y su posterior restitución al propietario del comercio damnificado. En tanto, el sospechoso quedó supeditado a la causa, mientras continúan las diligencias para esclarecer la totalidad de los hechos denunciados.