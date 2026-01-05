Madre e hijo fueron hospitalizados tras un choque por alcance sobre Autovía Artigas

Una mujer y un bebé de seis meses resultaron con lesiones leves como consecuencia de un siniestro vial por alcance cuando una camioneta impactó contra un auto sobre la Autovía Gervasio Artigas, en jurisdicción de la localidad de Ubajay.
Madre e hijo hospitalizados. Una mujer y un bebé de seis meses resultaron con lesiones leves como consecuencia de un choque por alcance que se registró en la mañana de este lunes sobre la Autovía Gervasio Artigas, a la altura del kilómetro 196, en jurisdicción de la localidad de Ubajay.
Un choque por alcance se produce cuando un vehículo o usuario de la vía choca por detrás con otro vehículo o usuario de la vía; el siniestro puede ocurrir cuando el vehículo delantero reduce la velocidad o se detiene, o porque el rodado que le sigue circula a mayor velocidad.
Fuentes policiales de la Jefatura de Colón confirmaron que la colisión se registró cuando una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre mayor de edad que circulaba en sentido norte-sur, habría impactado por alcance contra un automóvil Peugeot 408.
El vehículo menor era conducido por un hombre de 37 años, quien viajaba acompañado por su grupo familiar, integrado por una mujer de 35 años y un bebé de seis meses. A raíz del choque, madre e hijo fueron asistidos en el lugar por personal de salud y luego trasladados en ambulancia al Hospital San Benjamín de la ciudad de Colón.
En el nosocomio, los profesionales médicos determinaron que ambos presentaban lesiones de carácter leve, por lo que no fue necesaria su derivación a un centro de mayor complejidad.
Desde la fuerza policial se indicó además que el tránsito no se vio interrumpido en ningún momento y se mantuvo con normalidad en ambas manos de la autovía, mientras se realizaban las actuaciones correspondientes para establecer las causas del siniestro.