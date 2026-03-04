El ministro de Economía de Entre Ríos, Fabián Boleas, sostuvo que la emisión de deuda por USD 300 millones marca el regreso de la provincia al financiamiento externo tras varios años. Afirmó que el acceso al crédito se logró tras el ordenamiento fiscal iniciado en 2024.
Entre Ríos volvió al mercado internacional de crédito con una emisión por USD 300 millones con inversores extranjeros, según explicó el ministro de Economía y Servicios Públicos de la provincia, Fabián Boleas. El funcionario señaló que el acceso al financiamiento externo se concretó luego de varios años sin presencia en ese tipo de operaciones y en un contexto macroeconómico en el que pocas jurisdicciones argentinas lograron hacerlo.
De acuerdo con el análisis del titular de la cartera económica, solo cuatro provincias del país accedieron recientemente a financiamiento en mercados internacionales y Entre Ríos es una de ellas.
Boleas indicó que el regreso al crédito externo se vinculó directamente con el proceso de ordenamiento fiscal iniciado en 2024, orientado a mejorar las cuentas públicas y recuperar la confianza de los inversores.
El punto de partida financiero
El ministro recordó que, al asumir la actual gestión provincial, la administración se encontró con una situación financiera compleja. Según describió, el gobierno recibió una provincia con escasos ahorros y una reputación crediticia afectada por la reestructuración de deuda realizada en 2021.
Además, explicó que la estructura de ese bono concentraba los vencimientos de amortización durante el período de la actual gestión.
En ese marco, señaló que uno de los primeros desafíos fue afrontar un vencimiento cercano a los 66 millones de dólares a menos de dos meses del inicio del gobierno. De acuerdo con el funcionario, el fondo de reserva disponible cubría menos del 40% de ese compromiso financiero.
Ordenamiento fiscal y recuperación de credibilidad
Boleas afirmó que el proceso de ordenamiento de las cuentas públicas permitió mejorar la posición financiera de la provincia y recuperar credibilidad ante los mercados.
Según detalló, los indicadores comparativos de desempeño fiscal y financiero muestran una mejora en el posicionamiento de Entre Ríos entre las provincias argentinas.
En ese sentido, sostuvo que la provincia pasó del puesto 24 en 2023 al puesto 15 en 2025 dentro de los rankings de desempeño fiscal.
Para el ministro, ese avance reflejó una política orientada a la administración prudente de los recursos públicos, el cumplimiento de compromisos financieros y la previsibilidad institucional.
Destino del nuevo financiamiento
El funcionario explicó que el objetivo central de la nueva emisión es mejorar el perfil de vencimientos de la deuda existente, en especial del bono reestructurado en 2021.
La operación, indicó, contempla una vida promedio cercana a seis años e incluye la posibilidad de recomprar parte del bono anterior.
De acuerdo con Boleas, este mecanismo permitirá distribuir de manera más equilibrada los vencimientos de capital e intereses, evitando concentraciones de pagos en períodos específicos.
También sostuvo que la operación permitirá cancelar pasivos en pesos que tenían tasas de interés significativamente más altas, lo que contribuiría a reducir el costo financiero total.
Condiciones de la colocación
El ministro señaló que las condiciones obtenidas en la emisión resultaron competitivas dentro del escenario financiero actual.
Según detalló, la prima de riesgo pagada en esta operación fue 48 puntos básicos menor que la registrada en la colocación realizada por la provincia en 2017.
Boleas consideró que ese dato resulta relevante debido a que el costo internacional del dinero aumentó en los últimos años y el riesgo soberano argentino también se incrementó.
Asimismo, explicó que la diferencia de tasa respecto de otras jurisdicciones que accedieron recientemente al mercado se mantuvo dentro de niveles razonables.
En el caso de Córdoba, por ejemplo, la brecha no superó los 90 puntos básicos, mientras que las comparaciones con Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe no resultan equivalentes debido a que esas jurisdicciones no atravesaron procesos recientes de reestructuración de deuda.
Impacto en el esquema de pagos
El titular de Economía precisó que, considerando la tasa efectiva del instrumento y su vida promedio cercana a seis años, el costo anual de intereses se ubicaría en torno a los 28 millones de dólares por año.
La amortización del capital está prevista entre los años 2031 y 2033, lo que, según explicó, permitirá distribuir los compromisos financieros de forma más previsible.
Boleas señaló que algunas estimaciones difundidas recientemente no contemplaron correctamente la estructura de amortización del bono ni el cronograma real de pagos.
Una etapa dentro del proceso financiero
Finalmente, el ministro afirmó que la emisión de deuda no representa un punto final, sino un paso dentro del proceso de ordenamiento financiero provincial.
En ese sentido, sostuvo que la estrategia del gobierno apunta a consolidar una gestión basada en responsabilidad fiscal, cumplimiento de compromisos y recuperación de la confianza.
Según indicó, el objetivo es sostener un esquema de financiamiento que permita garantizar solvencia financiera y previsibilidad en el manejo de la deuda pública provincial.