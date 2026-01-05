Allanamiento por abuso de armas: “Se trató de conflictos entre dos familias”

La investigación judicial iniciada por una serie de hechos de abuso de armas en distintos sectores de la ciudad continuó avanzando con allanamientos y procedimientos policiales, que permitieron reforzar la hipótesis de conflictos armados vinculados al narcomenudeo de Paraná.

Abuso de armas: nuevos allanamientos, droga secuestrada y más detenidos

Las actuaciones se originaron en la Comisaría Octava y se desarrollaron con la colaboración de diversas dependencias policiales y la Guardia Especial. Los operativos se llevaron a cabo en varios puntos estratégicos, entre ellos una vivienda de calle El Pescador, en el barrio Puerto Sánchez; domicilios ubicados en las calles El Surubí y La Boga, en barrio Los Arenales; y en la zona del entubado comprendida entre Bravard y Darwin.

Material incautado

Como resultado de los allanamientos, el personal policial secuestró 41 envoltorios de nylon que, tras los test de campo realizados por la Dirección General de Drogas Peligrosas, dieron resultado positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso total de 13 gramos. Además, se incautaron dos balanzas de precisión y una suma de $883.450 en efectivo, lo que derivó en la detención de una mujer vinculada al hallazgo de los estupefacientes.

En paralelo, efectivos de la Guardia Especial concretaron la aprehensión de dos individuos tras una persecución. Uno de ellos contaba con un pedido de detención vigente. Durante ese procedimiento, se localizó un arma de fuego en la vivienda de otra ciudadana, lo que motivó la inmediata intervención de la Fiscalía. Ambos quedaron alojados en la Alcaidía de Tribunales, imputados por tenencia ilegal de arma de fuego y resistencia a la autoridad.

Brindan detalles de los recientes procedimientos policiales llevados a cabo en Paraná

Conflictos armados y narcomenudeo

En diálogo con Elonce, el jefe de Operaciones de la Policía, Jorge Pérez, explicó que los procedimientos forman parte de una investigación más amplia. “Todo esto se daba a raíz de una serie de hechos de abusos de armas, conflictos entre dos familias en la zona del entubado nuevo, cerca del balneario Thompson, en inmediaciones de calle Darwin al final Solanas”, detalló.

El funcionario confirmó que los allanamientos fueron el resultado de un trabajo de planificación sostenido. “A partir de estos hechos y de diferentes planificaciones realizadas por las comisarías Cuarta, Octava y Decimocuarta se llevaron adelante estos dispositivos”, señaló.

Pérez agregó que uno de los ejes centrales de la causa es la vinculación entre los hechos violentos y la venta de estupefacientes. “Se secuestró un arma de fuego Bersa calibre .22 y una importante cantidad de cocaína ya fraccionada para su comercialización, además de dinero en efectivo”, indicó.

Investigación en curso y posibles nuevas medidas

Desde la fuerza confirmaron que los operativos no se dieron por finalizados. Según se indicó, los procedimientos se realizaron tanto el viernes como el domingo en horarios de la tarde-noche, ampliándose a nuevos sectores, especialmente en Puerto Sánchez.