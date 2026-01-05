Dos jóvenes fueron detenidos, uno tenía pedido de captura, en allanamiento por abuso de armas

Un allanamiento ordenado por la Justicia en el marco de una causa por abuso de arma de fuego permitió avanzar de manera significativa en la investigación, con el secuestro de droga, dinero en efectivo y un arma de fuego. Dos jóvenes, uno de los cuales tenía pedido de captura vigente, fueron detenidos.

Allanamiento por abuso de armas terminó con dos detenidos y secuestros

El procedimiento se realizó el 4 de enero, bajo directivas del Ministerio Público Fiscal y con la intervención de personal policial y de la Guardia Especial. La medida judicial se concretó en una vivienda de calle El Pescador, en el barrio Puerto Sánchez, que era habitada o frecuentada por un menor de 16 años sobre quien pesaba un pedido de detención.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron 41 envoltorios de cocaína, con un peso total aproximado de 13 gramos, dos balanzas de precisión y una suma de $883.450 en efectivo. A partir de estos elementos, el fiscal interviniente dispuso la detención de una joven que fue notificada en el domicilio.

Mientras el procedimiento se encontraba en curso, el menor buscado se hizo presente en el lugar acompañado por un joven de 23 años. Ambos arribaron a bordo de una motocicleta 110 cc de color negro, sin dominio visible, e ingresaron a una vivienda lindante, para luego salir del inmueble, momento en el cual fueron aprehendidos por el personal policial.

Según se informó, la propietaria de esa vivienda manifestó que los jóvenes habían dejado un arma de fuego en el interior del domicilio. Ante esta situación, los efectivos procedieron al secuestro de una pistola Bersa calibre .22 largo, junto a nueve cartuchos del mismo calibre.

En el marco del mismo operativo, personal de la Guardia Especial logró además aprehender a dos individuos tras una persecución. Uno de ellos contaba con un pedido de detención vigente, mientras que durante la intervención se constató la presencia de un arma de fuego en la vivienda de otra ciudadana, lo que motivó la inmediata intervención de la Fiscalía correspondiente.