Policiales En Villaguay

Robaba trigo de un campo y fue descubierto cuando cargaba su camioneta

Un intento de robo de trigo fue frustrado tras un rápido operativo policial que culminó con un hombre detenido, dos personas identificadas y el secuestro de un vehículo. El hecho ocurrió en una chacra ubicada sobre Ruta Provincial 20, en jurisdicción del departamento Villaguay.

5 de Enero de 2026
Un intento de robo de trigo fue frustrado en la noche del domingo, cuando personal policial intervino tras un llamado de alerta que advertía sobre un ilícito en desarrollo en una chacra de la zona rural. El procedimiento se registró alrededor de las 20.35 y culminó con un hombre detenido, la identificación de otros dos involucrados y el secuestro de una camioneta.

 

Según se informó, el aviso daba cuenta de un presunto robo de cereal en proceso en la chacra “El Cardal”, ubicada sobre Ruta Provincial 20, jurisdicción de Villaguay. A partir de esa comunicación, se inició un operativo que incluyó la persecución de varios vehículos.

 

De acuerdo a lo reconstruido por los efectivos, dos camionetas comenzaron a seguir a una tercera que se retiraba del lugar. En ese contexto, el propietario del establecimiento rural manifestó haber observado a uno de los ocupantes de la camioneta sustrayendo trigo, luego de haber roto un silo bolsa para acceder al cereal almacenado.

Ante esta situación, se dio intervención a la autoridad judicial competente. El fiscal interviniente dispuso la detención de un joven, de 29 años, sindicado como uno de los presuntos autores del hecho. Asimismo, se ordenó la correcta identificación de las otras dos personas que se encontraban vinculadas al episodio: un joven, de 20 años, y una mujer de, de 38.

 

Durante el procedimiento, también se concretó el secuestro de una camioneta Ford F-100, dominio CZL 104, que habría sido utilizada en el intento de robo. El vehículo quedó a disposición de la Justicia como parte de la investigación.

El damnificado, propietario de la chacra afectada, quien aportó su testimonio sobre lo sucedido y colaboró con el accionar policial.

 

Temas:

Departamento Villaguay Villaguay Dinero
