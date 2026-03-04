 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Inicia el cronograma de pagos de becas provinciales

El Instituto Becario confirmó que el jueves 5, viernes 6 y el lunes 9 de marzo se acreditarán las becas correspondientes al nivel secundario y superior. Los pagos se perciben mediante Banco Entre Ríos y por finalización del DNI.

4 de Marzo de 2026
El director Ejecutivo del organismo, Mariano Berdiñas, aclaró que los beneficiarios que están incluidos en el presente cronograma corresponden a las becas otorgadas en 2025. "Es importante recordar que para el nivel secundario se trata del octavo pago de los nueve meses pautados; mientras que para el superior será el séptimo", subrayó.

 

Berdiñas dijo que "los estudiantes perciben la beca 2025 mientras ya pueden ir comenzando a reunir la documentación para realizar la solicitud de renovación 2026".

 

Recordó que está vigente la etapa de inscripción al ciclo 2026 de becas secundarias. "Hasta el 30 de abril pueden gestionar el proceso de manera online a través de la página www.institutobecario.gov.ar o por la App "Mi Beca; aplicación que simplifica y facilita el cumplimento del trámite", concluyó.

 

Cronograma completo de marzo

Jueves 5: DNI finalizados en 0, 1, 2 y 3.

Viernes 6: DNI finalizados en 4, 5 y 6.

Lunes 9 (se acredita el sábado 7): DNI finalizados en 7, 8 y 9.

 

Inscripción Beca 2026

Secundaria: a partir del 25 de febrero

Superior: a partir del 13 de abril

