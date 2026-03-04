Detuvieron a un hombre tras una pelea y disparos detrás de Escuela Hogar

Un hombre fue detenido tras registrarse disparos de arma de fuego durante una pelea ocurrida en la zona de calle Padre Corona, detrás de la Escuela Hogar de Paraná. El hecho fue advertido por personal policial en el marco de operativos de seguridad y prevención que se desarrollaban en la ciudad.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos tomaron conocimiento de detonaciones de arma de fuego en el sector mencionado y se dirigieron inmediatamente al lugar para verificar la situación.

Al arribar, constataron la existencia de una gresca entre dos ciudadanos, en medio de la cual uno de los involucrados habría efectuado varios disparos.

Entrega del arma

Tras la intervención policial, la madre del sospechoso entregó el arma de fuego utilizada en el incidente.

El procedimiento fue informado al fiscal de turno, quien dispuso la detención del presunto autor de los disparos.

Asimismo, ordenó su traslado a la Alcaldía de Tribunales mientras avanza la investigación judicial.

Detenido en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

Por disposición de la Fiscalía también intervino personal de la Dirección General de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes en el lugar del hecho.

Además, se procedió al secuestro del arma de fuego entregada durante el procedimiento.

La investigación continúa con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que se produjo la pelea y las detonaciones registradas en el sector.

Más noticias