 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Operativo policial en Paraná

Detuvieron a un hombre tras una pelea y disparos detrás de Escuela Hogar

Una gresca entre dos personas demandó la intervención del personal policial en la zona de calle Padre Corona, detrás de la Escuela Hogar de Paraná. Durante el procedimiento se secuestró un arma de fuego y un hombre fue detenido por disposición de la Fiscalía.

4 de Marzo de 2026
Móvil policial de Paraná
Móvil policial de Paraná Foto: archivo / ilustrativa

Una gresca entre dos personas demandó la intervención del personal policial en la zona de calle Padre Corona, detrás de la Escuela Hogar de Paraná. Durante el procedimiento se secuestró un arma de fuego y un hombre fue detenido por disposición de la Fiscalía.

Un hombre fue detenido tras registrarse disparos de arma de fuego durante una pelea ocurrida en la zona de calle Padre Corona, detrás de la Escuela Hogar de Paraná. El hecho fue advertido por personal policial en el marco de operativos de seguridad y prevención que se desarrollaban en la ciudad.

 

Según informaron fuentes policiales, los efectivos tomaron conocimiento de detonaciones de arma de fuego en el sector mencionado y se dirigieron inmediatamente al lugar para verificar la situación.

 

Al arribar, constataron la existencia de una gresca entre dos ciudadanos, en medio de la cual uno de los involucrados habría efectuado varios disparos.

 

Entrega del arma

 

Tras la intervención policial, la madre del sospechoso entregó el arma de fuego utilizada en el incidente.

 

El procedimiento fue informado al fiscal de turno, quien dispuso la detención del presunto autor de los disparos.

 

Asimismo, ordenó su traslado a la Alcaldía de Tribunales mientras avanza la investigación judicial.

Detenido en Paran&aacute; (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Detenido en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

Por disposición de la Fiscalía también intervino personal de la Dirección General de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes en el lugar del hecho.

 

Además, se procedió al secuestro del arma de fuego entregada durante el procedimiento.

 

La investigación continúa con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que se produjo la pelea y las detonaciones registradas en el sector.

 

Más noticias

Temas:

policiales de Paraná Detenido en Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso