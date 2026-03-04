Restos de fetos hallados en El Volcadero serían “material descartado desde algún nosocomio”

El hallazgo de restos de fetos y residuos patológicos en el Volcadero de Paraná motivó una investigación judicial para determinar su origen y las responsabilidades por el descarte del material. El hecho fue reportado durante la tarde del martes, cuando vecinos alertaron a la Policía sobre bolsas y frascos sospechosos abandonados en el sector.

Según explicó el jefe de Operaciones de la Policía Departamental Paraná, comisario Jorge Pérez, el procedimiento se inició alrededor de las 17:30 tras un llamado telefónico que advertía sobre la presencia de bolsas en calle Ameghino al final, en inmediaciones al Volcadero.

Volcadero municipal de Paraná (archivo Elonce)

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que en el interior de las bolsas había frascos con restos de fetos y residuos patológicos. De acuerdo con el comisario Pérez, "los restos de fetos presentaban indicios de haber estado congelados".

Ante la situación, intervino personal policial de la comisaría quinta, que dio inmediato aviso a la Unidad Fiscal correspondiente. Posteriormente se dispuso la intervención de la Dirección General de Policía Científica para realizar las pericias en el lugar y recolectar evidencias.

Investigación sobre la procedencia

Tras el hallazgo, se inició un legajo judicial con el objetivo de determinar la procedencia del material patológico. Según indicó el jefe policial, "una de las principales hipótesis es que los restos hayan sido descartados junto con residuos provenientes de algún nosocomio".

En ese sentido, la investigación busca establecer si el descarte se realizó siguiendo los protocolos correspondientes o si existió algún tipo de irregularidad en el manejo de residuos patológicos.

Hallaron restos de fetos y residuos patológicos en bolsas abandonadas en el Volcadero

Conmoción por el hallazgo

El comisario Pérez señaló que el hallazgo generó fuerte impacto entre las personas que se encontraban en la zona y que fueron quienes dieron aviso a las autoridades. “Es una situación impactante para cualquiera que se encuentre con algo así”, expresó el funcionario policial.

La Policía informó que continuará trabajando junto a la Justicia para esclarecer el origen del material patológico y determinar eventuales responsabilidades por el descarte en la vía pública.