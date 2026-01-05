Policías salvaron la vida de un bebé de dos meses que se estaba ahogando

El pequeño sufrió una broncoaspiración y fue asistido de urgencia por efectivos policiales, que le practicaron maniobras de primeros auxilios y lograron estabilizarlo antes de trasladarlo a un hospital, donde quedó en observación. Ocurrió en la ciudad de Córdoba
Efectivos policiales lograron salvarle la vida a un bebé de apenas dos meses que se estaba ahogando a causa de una broncoaspiración, en la ciudad de Córdoba. El rápido accionar de los uniformados permitió estabilizar al pequeño y trasladarlo de urgencia a un hospital para su atención médica.
El episodio ocurrió mientras personal policial se encontraba colaborando en un operativo por un accidente de tránsito. En ese contexto, un hombre descendió de manera desesperada de su vehículo y solicitó ayuda al advertir que su hijo presentaba graves dificultades para respirar.
Al constatar que el bebé se estaba broncoaspirando, los policías actuaron de inmediato y le practicaron maniobras de primeros auxilios para desobstruirle las vías aéreas. Gracias a la intervención rápida y precisa, el pequeño logró volver a respirar, lo que resultó clave para evitar un desenlace fatal.
Una vez estabilizado, el bebé fue trasladado de urgencia al Hospital Florencio Díaz, donde recibió atención médica especializada. Allí quedó en observación para una evaluación más profunda de su estado de salud.
Desde la fuerza destacaron que la intervención se dio en un momento crítico y que el accionar del personal policial fue determinante para salvarle la vida al niño. El hecho generó alivio entre los familiares y puso de relieve la importancia de la capacitación en primeros auxilios durante situaciones de emergencia.