Choque e incendio en Ruta 14: identificaron a las víctimas de la tragedia vial que dejó cuatro muertos

Choque e incendio en Ruta 14. Un trágico siniestro vial se registró en la madrugada de este lunes sobre el acceso norte a la ciudad de Chajarí, a la altura del empalme con la avenida 25 de Mayo, en jurisdicción del Puesto de Control Vial Paso Cerrito. Un automóvil que circulaba en sentido sur-norte se despistó, volcó y se incendió, provocando la muerte de cuatro personas y dejando a una adolescente gravemente herida.

Según se informó, el vehículo involucrado fue un Volkswagen Suran que, por causas que aún se investigan, perdió el control, impactó contra una barranca, volcó y terminó apoyado sobre el guardarraíl de la autovía, envuelto en llamas. Como consecuencia del violento impacto y del incendio posterior, cuatro ocupantes fallecieron en el lugar.

Las víctimas fatales fueron identificadas como David Techeira, de 30 años; Nora del Carmen Techeira, de 44; Omaira Ruth Martínez, de 17; y Gabriela Liz Martínez, de 20 años. En tanto, la única sobreviviente fue identificada como Astrid Raquel Martínez, de 17 años y hermana melliza/gemela de la adolescente fallecida, quien sufrió quemaduras de extrema gravedad.

Todas las personas involucradas tenían domicilio en General Roca, provincia de Río Negro. Tras el hecho, se desplegó un amplio operativo con intervención de personal policial, Bomberos Voluntarios y el fiscal de turno, además de peritos de Criminalística.

Al respecto, el subjefe de la Departamental policial de Federación, Marcos Pereyra, explicó a Elonce que “es una fatalidad, un escenario feo”, y precisó que el alerta inicial se recibió mediante un llamado telefónico que permitió activar rápidamente el operativo de emergencia.

Hipótesis bajo análisis

El funcionario policial indicó que, por el momento, no existen certezas sobre las causas que originaron el siniestro. “A este momento son todas presunciones”, sostuvo Pereyra, y mencionó como posibles hipótesis que el conductor se haya dormido, que circulara a una velocidad elevada o que no haya advertido correctamente la traza, ya que el sector presenta una curva pronunciada, una rotonda y escasa visibilidad nocturna.

Asimismo, explicó que el vehículo “en vez de tomar la curva, siguió de largo”, impactó contra una especie de barranca y luego volcó, lo que habría desencadenado el incendio. Será el trabajo pericial el que permita determinar con mayor precisión la mecánica del hecho y la velocidad a la que circulaba el rodado.

Estado de la sobreviviente

Pereyra confirmó que, una vez sofocadas las llamas, se hallaron cuatro cuerpos sin vida en el interior del vehículo, severamente calcinados, lo que dificultó establecer en qué posiciones viajaban al momento del impacto.

En cuanto a la única sobreviviente, el subjefe policial detalló que la adolescente logró salir del vehículo y fue auxiliada por personas ocasionales, quienes la trasladaron a un centro de salud local. “Habría salido del vehículo con el 95% del cuerpo quemado”, indicó. Posteriormente, fue sedada, intubada y derivada al Hospital San Martín de Paraná, donde permanece internada en estado crítico.

La Justicia continúa investigando las circunstancias del trágico episodio.