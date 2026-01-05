Presos protagonizaron disturbios en la Unidad Penal Nº1

Un incidente entre internos derivó en disturbios dentro de un pabellón y generó ruidos similares a disparos que alertaron a vecinos. El hecho ocurrió en la Unidad Penal Nº1 y fue controlado tras la intervención del personal penitenciario.
Presos protagonizaron disturbios en el interior de la Unidad Penal Nº1, de Paraná lo que motivó la intervención del personal penitenciario para controlar la situación y evitar que el conflicto se extendiera a otros sectores del establecimiento.
Según se informó oficialmente, el episodio se originó a partir de un incidente entre internos dentro de uno de los pabellones. La situación generó ruidos similares a detonaciones, que fueron percibidos desde el exterior del complejo carcelario y motivaron consultas de vecinos de la zona.
Ante el desarrollo de los disturbios y con el objetivo de impedir que el conflicto escalara, el personal interviniente efectuó disparos disuasivos al aire, utilizando municiones AT (antitumulto), en el marco de los protocolos de actuación previstos para este tipo de situaciones.
Desde la Unidad Penal indicaron que la intervención permitió controlar el episodio de manera inmediata y restablecer el orden en el sector afectado. Asimismo, se precisó que no se registraron personas lesionadas de gravedad como consecuencia de los disturbios.
Las autoridades señalaron que la actuación tuvo carácter preventivo y se realizó conforme a los procedimientos vigentes, con el fin de garantizar la seguridad tanto de los internos como del personal que se desempeña en el establecimiento.