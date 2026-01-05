 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Paraná

Presos protagonizaron disturbios en la Unidad Penal Nº1

Un incidente entre internos derivó en disturbios dentro de un pabellón y generó ruidos similares a disparos que alertaron a vecinos. El hecho ocurrió en la Unidad Penal Nº1 y fue controlado tras la intervención del personal penitenciario.

5 de Enero de 2026
Presos protagonizaron disturbios en la Unidad Penal Nº1
Presos protagonizaron disturbios en la Unidad Penal Nº1

Un incidente entre internos derivó en disturbios dentro de un pabellón y generó ruidos similares a disparos que alertaron a vecinos. El hecho ocurrió en la Unidad Penal Nº1 y fue controlado tras la intervención del personal penitenciario.

Presos protagonizaron disturbios en el interior de la Unidad Penal Nº1, de Paraná lo que motivó la intervención del personal penitenciario para controlar la situación y evitar que el conflicto se extendiera a otros sectores del establecimiento.

 

Según se informó oficialmente, el episodio se originó a partir de un incidente entre internos dentro de uno de los pabellones. La situación generó ruidos similares a detonaciones, que fueron percibidos desde el exterior del complejo carcelario y motivaron consultas de vecinos de la zona.

Presos protagonizaron disturbios en la Unidad Penal N&ordm;1
Presos protagonizaron disturbios en la Unidad Penal Nº1

Ante el desarrollo de los disturbios y con el objetivo de impedir que el conflicto escalara, el personal interviniente efectuó disparos disuasivos al aire, utilizando municiones AT (antitumulto), en el marco de los protocolos de actuación previstos para este tipo de situaciones.

 

Desde la Unidad Penal indicaron que la intervención permitió controlar el episodio de manera inmediata y restablecer el orden en el sector afectado. Asimismo, se precisó que no se registraron personas lesionadas de gravedad como consecuencia de los disturbios.

 

Las autoridades señalaron que la actuación tuvo carácter preventivo y se realizó conforme a los procedimientos vigentes, con el fin de garantizar la seguridad tanto de los internos como del personal que se desempeña en el establecimiento.

Temas:

Incidente Paraná conflicto
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso