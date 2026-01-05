La policía alerta sobre estafas en reservas de alojamiento en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El comisario Jonathan Brumatti advirtió sobre el riesgo de estafas en reservas de alojamiento por redes sociales en Paraná. Se recomienda utilizar canales oficiales.
A raíz de las denuncias de estafas que han aumentado en los últimos días, el comisario Jonathan Brumatti, segundo jefe de la división Delitos Económicos, hizo un llamado de atención a los turistas y residentes de Paraná ante el peligro de ser víctimas de engaños al momento de realizar reservas de alojamiento, en especial con motivo de la próxima Fiesta Nacional del Mate.
Según Brumatti, las estafas en la reserva de alojamientos a través de redes sociales se han vuelto más frecuentes en esta época del año, cuando las personas están buscando opciones económicas para disfrutar de eventos como la Fiesta del Mate. “Este flagelo afecta a todos, en cualquier edad. Es muy característico de esta época, como también el receso invernal, donde las personas por unos meses han estado juntando sus ahorros para pasar un momento en familia o con amigos”, explicó el comisario.
Riesgos de reservar a través de redes sociales
El funcionario destacó que muchos turistas caen en estos engaños debido a la promesa de precios más bajos, sin tener en cuenta que muchas veces se trata de perfiles falsos. “El estafador generalmente juega con la necesidad económica de la gente, que ve la posibilidad de alquilar más barato. Por eso realiza la transferencia de dinero sin comprobar adecuadamente el lugar”, indicó Brumatti.
En este sentido, el comisario recomendó encarecidamente que las personas hagan sus reservas a través de canales oficiales, tales como plataformas conocidas de alquiler de alojamiento o páginas web de hoteles y cabañas que no pidan transferencias de dinero para concretar una reserva. “Generalmente, los canales oficiales no nos piden que hagamos una reserva con transferencia, sino que logueándonos a través de nuestro usuario en la página oficial podemos realizarla sin riesgo alguno”, detalló.
Qué hacer ante dudas sobre una reserva
Brumatti también sugirió una serie de precauciones para evitar caer en estas trampas. “Es importante chequear el perfil con el que uno está hablando. Si estamos hablando con el dueño del alojamiento, debemos verificar si el perfil tiene muchas publicaciones y seguidores, y si es reciente o no. Estas son pautas que nos permiten identificar algo raro”, señaló.
Para tranquilidad de los vecinos y turistas, el comisario recordó que la División Delitos Económicos está disponible las 24 horas del día para asesorar a quienes tengan dudas. “Si hay algo raro, podemos evacuar la duda y asegurarnos de que todo esté en orden”, añadió Brumatti. En caso de sospecha, recomendó realizar una llamada al 911, donde se derivará el caso a la división correspondiente.