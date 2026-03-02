Detuvieron a un hombre por apuñalar a su ex pareja en Concordia

Detuvieron este domingo a un hombre de 43 años, sobre quien recaía un pedido de captura emitido por el Juzgado de Garantías de Concordia, en el marco de una causa por violencia de género que se tramita en el despacho del fiscal Juan Pablo De Giambattista.

Según se informó, el acusado habría atacado con un arma blanca a su expareja durante la mañana del mismo día, en una vivienda ubicada sobre Bouevard Yuquerí al 1400. Como consecuencia de la agresión, la mujer sufrió heridas cortopunzantes en la zona abdominal y en un brazo, por lo que fue trasladada al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde quedó en observación. De acuerdo al parte médico preliminar, las lesiones no habrían comprometido órganos vitales, publicó Concordia Policiales.

Tras el episodio, el personal policial de la comisaría octava, a cargo de la segunda jefa Mariana Aguirre, inició tareas investigativas que permitieron identificar el domicilio del presunto agresor.

Con los elementos reunidos, el fiscal De Giambattista solicitó al Juzgado de Garantías la correspondiente orden de detención y allanamiento, medida que fue ejecutada en la tarde de este domingo 1º de marzo.

El operativo fue coordinado por el segundo jefe de la División Operaciones, Benito Bénitez, y supervisado por la subjefa Departamental, Liliana Miño, logrando interceptar y detener al principal sospechoso en una vivienda de Ricardo Rojas y 2 de Abril.

