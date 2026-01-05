 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Bomberos luchan contra incendio de grandes proporciones en Diamante

Cuatro dotaciones de bomberos trabajan desde la noche para controlar un incendio en Tierra Chana, Diamante. Las causas y daños aún no fueron confirmados.

5 de Enero de 2026
Imagen del fuego esparcido por Tierra Chaná.
Imagen del fuego esparcido por Tierra Chaná. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Cuatro dotaciones de bomberos trabajan desde la noche para controlar un incendio en Tierra Chana, Diamante. Las causas y daños aún no fueron confirmados.

Desde las primeras horas de la noche del lunes, cuatro dotaciones de bomberos de la ciudad de Diamante están combatiendo un incendio de grandes proporciones en la zona de Tierra Chaná.

 

 

El fuego se desató en un área cercana a la periferia de la ciudad, donde se desplegaron rápidamente los equipos de emergencia debido a la magnitud del siniestro. Aún no se han confirmado las causas exactas del incendio, ni el alcance total de los daños, pero las autoridades locales se encuentran trabajando intensamente para controlar la situación.

Imágenes del lugar muestran una columna de humo visible desde varios kilómetros a la redonda, lo que refleja la gravedad del incendio. A medida que avanza la noche, las condiciones meteorológicas, como el viento y la sequedad de la zona, continúan complicando las labores de los bomberos.

 

El fuego amenaza con expandirse rápidamente, por lo que se ha pedido la colaboración de los habitantes de la zona para seguir las indicaciones de las autoridades y evitar posibles tragedias.

 

Temas:

Incendio Diamante
