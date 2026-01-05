Emitieron alerta por peligro extremo de incendios forestales en 16 provincias, incluida Entre Ríos

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) emitió una alerta por peligro extremo de incendios forestales en gran parte de la Argentina y solicitó a la población extremar las medidas de prevención ante un escenario climático altamente desfavorable. Según indicaron, este lunes se presenta como una jornada especialmente crítica.

De acuerdo al mapa de riesgo elaborado de manera conjunta con el Servicio Meteorológico Nacional, un total de 16 provincias se encuentran bajo nivel “extremo”, lo que implica condiciones propicias para la rápida propagación del fuego. Entre las zonas más comprometidas figuran Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.

Desde el organismo remarcaron que este nivel de alerta requiere una máxima precaución, ya que cualquier foco puede transformarse rápidamente en un incendio de gran magnitud debido a las condiciones ambientales.

Cómo se mide el riesgo de incendios

El SNMF explicó que el peligro de incendios se mide a través del FWI (Fire Weather Index), un índice meteorológico internacional desarrollado en Canadá que permite evaluar el comportamiento potencial del fuego en el momento más crítico del día.

Este indicador se calcula diariamente a partir de variables como la temperatura, la humedad relativa, la velocidad del viento y las precipitaciones acumuladas en las últimas 24 horas. El valor obtenido refleja el escenario esperado alrededor de las 16, cuando el riesgo alcanza su punto máximo.

Para comparar el nivel de amenaza entre distintas regiones del país, el organismo establece umbrales estadísticos específicos por zona. En este contexto, el nivel rojo indica una situación “potencialmente explosiva o extremadamente crítica”, lo que refuerza la necesidad de evitar cualquier actividad que pueda generar incendios.

Perspectivas climáticas para el verano

De cara al trimestre diciembre-febrero, los especialistas anticiparon condiciones superiores a lo normal en el centro y norte de la Patagonia, La Pampa, el oeste de Buenos Aires, Córdoba, el este de San Luis y el oeste de Santa Fe, lo que podría agravar el peligro extremo de incendios forestales.

En tanto, se esperan condiciones normales o superiores a lo normal en gran parte de Cuyo, el este de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, el sur del Litoral, el este bonaerense y el sur patagónico. Por su parte, el norte del Litoral y el NOA registrarían valores dentro de parámetros normales.

Las autoridades señalaron que será clave monitorear especialmente el sudoeste de Buenos Aires, sectores de La Pampa, el sur de San Luis y Mendoza, además de amplias zonas de la Patagonia. En particular, el noroeste patagónico mantiene un riesgo elevado por la falta de precipitaciones invernales y la previsión de temperaturas por encima de lo normal.

Finalmente, el SNMF advirtió sobre la evolución del peligro en el noreste argentino, donde el déficit de lluvias y los pronósticos trimestrales aumentan la probabilidad de incendios durante los próximos meses.