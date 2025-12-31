Lluvias y temperaturas: el pronóstico del tiempo para los primeros tres meses de 2026

Un informe del Servicio Meteorológico Nacional brindó detalles de temperaturas y lluvias para el primer trimestre de 2026. Entre Ríos está en la zona donde las temperaturas podrían ser “superior a lo normal”.
El pronóstico climático trimestral para enero, febrero y marzo muestra que las temperaturas serán en promedio normales para la época del año en gran parte del país.
En Entre Ríos se prevén que las temperaturas sean superiores a las normales. En tanto, está previsto que las lluvias estén dentro de parámetros habituales para estos meses.
Los detalles del informe
El informe al que tuvo acceso Elonce se indica que "el pronóstico de consenso para enero- febrero-marzo", en cuanto a temperaturas estima mayor probabilidad de ocurrencia de temperaturas medias superiores a lo normal en la región de Cuyo, La Pampa, Buenos Aires y sur del Litoral.
Normales o superiores a las normales sobre el norte del país, oeste de Santa Fe, Córdoba, norte y centro de Patagonia.
El pronóstico de lluvias para el trimestre
El pronóstico de lluvias para el trimestre venidero ha cambiado y se prevén que sean pocas las provincias afectadas por la escasez de precipitaciones.
De esta forma, se anuncia mayor probabilidad de ocurrencia de lluvias normales o superiores a la normal en la región del NOA y sur de Patagonia.
Normal en el resto del país abarcando las provincias del norte, región del Litoral, toda la franja central del país y el norte y centro de Patagonia.
“Se prevé sigan predominando los forzantes de menor escala por lo que variaciones tanto espacial y temporal tenderían a favorecerse a lo largo del trimestre”, informó el servicio meteorológico y anticipó: “Es por ello que se recomienda mantenerse actualizado con los pronósticos en la escala diaria y semanal, y consultar el sistema de alerta temprana”.
Y anticipó: Se observan regiones donde las previsiones numéricas experimentales de los principales modelos globales de simulación del clima y modelos estadísticos indican diferencias en cuanto a las probabilidades en el pronóstico estacional. En condiciones neutras del Fenómeno El Niño Oscilación del Sur (ENOS) y en zonas sin otros forzantes, se espera que el comportamiento responda a la probabilidad del 33.3% en cada categoría (Climatología).