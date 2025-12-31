Entre Ríos transita jornadas de intenso calor y escasa nubosidad, en un escenario típico del verano, aunque con registros elevados. Las condiciones actuales se mantendrán durante el cierre de 2025, con temperaturas altas y viento predominante del cuadrante norte.

El 2025 se despide con calor extremo: el pronóstico para Año Nuevo

El tiempo para la Nochevieja y Año Nuevo

Durante esta jornada, la última del 2025, se espera que el calor siga siendo protagonista. En Paraná y alrededores, la temperatura rondará los 36°C de máxima con sensación térmica que podría ser superior, en un contexto de poca nubosidad y ambiente cargado de humedad. La mínima prevista para hoy es de 21 grados.

El jueves 1 de enero comenzará con características similares, pero hacia la tarde las condiciones tenderán a volverse algo inestable. Esto se debe a la combinación de una masa de aire muy cálido y húmedo sobre la región y el avance de aire más frío desde el sudeste.

En ese marco, serán probables lluvias y tormentas aisladas durante la segunda mitad del jueves. Si bien la probabilidad es baja, se trata de fenómenos que pueden desarrollarse de manera rápida. Para el jueves se prevé una mínima de 22°, máxima de 34° y viento leve del este.

El viernes podría haber inestabilidad, con cielo parcialmente nublado y chances de precipitaciones aisladas. La temperatura mínima será de 22°, la máxima alcanzará los 33° y el viento soplará leve a moderado del norte.