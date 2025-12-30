Los paranaenses compartieron sus deseos para el Año Nuevo: el video

REDACCIÓN ELONCE
Los vecinos de Paraná compartieron sus deseos para el Año Nuevo, destacando esperanza, amor, trabajo y prosperidad mientras se preparan para recibir el 2026.
A pocas horas de que termine el 2025, los ciudadanos de Paraná se volcaron a las calles para expresar sus expectativas y deseos de cara al 2026. El momento representa una oportunidad de renovación y reflexión, en la que la comunidad comparte su entusiasmo por un nuevo ciclo lleno de posibilidades.
Elonce salió a recorrer la ciudad para escuchar de primera mano los mensajes de los paranaenses. Entre los deseos más mencionados se destacan la búsqueda de trabajo, la felicidad, el amor y la paz, reflejando un anhelo general por bienestar personal y familiar.
Además de lo laboral y económico, muchos vecinos resaltaron la importancia de la unión en la familia, la salud y la tranquilidad. También se escucharon expresiones de “pasarla bien”, prosperidad y esperanza, símbolos de un 2026 que se espera lleno de oportunidades y momentos positivos.
El 2026 se aproxima con expectativas de renovación, y los mensajes de los paranaenses reflejan un espíritu colectivo de esperanza y optimismo. Trabajo, amor, salud y prosperidad son los principales deseos que acompañarán a la ciudad en la llegada del nuevo año, marcando un inicio lleno de ilusiones y oportunidades para todos.