 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná

Los paranaenses compartieron sus deseos para el Año Nuevo: el video

Los vecinos de Paraná compartieron sus deseos para el Año Nuevo, destacando esperanza, amor, trabajo y prosperidad mientras se preparan para recibir el 2026.

30 de Diciembre de 2025
Los paranaenses enviaron sus mensajes para el 2026.
Los paranaenses enviaron sus mensajes para el 2026. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Los vecinos de Paraná compartieron sus deseos para el Año Nuevo, destacando esperanza, amor, trabajo y prosperidad mientras se preparan para recibir el 2026.

A pocas horas de que termine el 2025, los ciudadanos de Paraná se volcaron a las calles para expresar sus expectativas y deseos de cara al 2026. El momento representa una oportunidad de renovación y reflexión, en la que la comunidad comparte su entusiasmo por un nuevo ciclo lleno de posibilidades.

 

Elonce salió a recorrer la ciudad para escuchar de primera mano los mensajes de los paranaenses. Entre los deseos más mencionados se destacan la búsqueda de trabajo, la felicidad, el amor y la paz, reflejando un anhelo general por bienestar personal y familiar.

 

Además de lo laboral y económico, muchos vecinos resaltaron la importancia de la unión en la familia, la salud y la tranquilidad. También se escucharon expresiones de “pasarla bien”, prosperidad y esperanza, símbolos de un 2026 que se espera lleno de oportunidades y momentos positivos.

 

El 2026 se aproxima con expectativas de renovación, y los mensajes de los paranaenses reflejan un espíritu colectivo de esperanza y optimismo. Trabajo, amor, salud y prosperidad son los principales deseos que acompañarán a la ciudad en la llegada del nuevo año, marcando un inicio lleno de ilusiones y oportunidades para todos.

 

Temas:

Deseos Año Nuevo mensajes Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso