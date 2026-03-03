 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná Servicios Públicos

Cambian una electrobomba en el centro de distribución Parque del Lago

3 de Marzo de 2026
Centro de distribución Parque del Lago
Centro de distribución Parque del Lago Foto: archivo

Desde las primeras horas de este martes, personal municipal efectúa las tareas técnicas preliminares en el centro de distribución Parque del Lago, para proceder al reemplazo del equipo que interviene en la impulsión del suministro potabilizado hacia la red pública.

 

Esta intervención requiere restringir el funcionamiento del centro de distribución, y que incluye el vaciado de su reserva.

 

Por ello es que durante el desarrollo de estos trabajos se registrará baja presión o falta de servicio en las zonas este y sudeste de la ciudad.

 

Concluida la tarea técnica, el centro de distribución Parque del Lago volverá a recibir nuevamente los flujos de agua desde la planta potabilizadora Echeverría, para llenar su reserva. Esa operación es indispensable para inyectar el suministro a la red pública, tanto en caudales como presión pertinentes.

 

Se estima que estas acciones se extenderán hasta horas del mediodía, aproximadamente.

 

Se recomienda a los usuarios de esos sectores urbanos que adopten las previsiones correspondientes y realicen un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios de reservas, que ante estas circunstancias permite contar con el suministro para las actividades esenciales del hogar.

Temas:

agua potable
