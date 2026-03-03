 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Buenos Aires

Se derrumbó el estacionamiento de un edificio y afectó a 200 familias

3 de Marzo de 2026
Se derrumbó el estacionamiento de un edificio en Parque Patricios, en Buenos Aires, durante la madrugada de este martes y dejó como saldo alrededor de 200 departamentos afectados. El hecho ocurrió en la calle Mafalda al 900 y comprometió el pulmón del complejo y las cocheras del subsuelo.

 

Según informaron fuentes policiales, el desplome se produjo alrededor de las 4 de la mañana. Hasta el momento no se reportaron personas heridas.

En el lugar trabajaron Bomberos de la Ciudad, el Grupo Especial de Rescate (GER), personal de la Comisaría Vecinal 4 D y la división K9 especializada en búsqueda en estructuras colapsadas.

Evacuación y daños

 

Como medida preventiva, los residentes fueron evacuados durante la madrugada y actualmente no pueden ingresar al edificio mientras se evalúa la estabilidad estructural.

 

Un vecino identificado como Federico explicó que el complejo forma parte del programa PRO.CRE.AR y señaló que unas 65 unidades vehiculares quedaron bajo los escombros.

Derrumbe en Parque Patricios (foto Infobae)
“Lo que colapsó es todo el terreno por vicio de obra de la empresa constructora y del programa PRO.CRE.AR que no chequeó lo que tenía que chequear. Colapsó todo el patio interno sobre los estacionamientos. Por ahora es eso, no los edificios”, advirtió.

 

“Por ahora hubo pérdidas materiales, no hubo ningún muerto ni heridos porque ocurrió a las 4 de la mañana”, indicó en declaraciones televisivas.

Evaluación estructural

 

Las autoridades montaron un puesto de comando y desplegaron unidades médicas para asistir ante cualquier eventualidad. Los peritos trabajan en la evaluación de la estructura para determinar las causas del colapso y evitar daños mayores en los departamentos.

 

El edificio está ubicado detrás del estadio del Club Atlético Huracán y permanece bajo custodia mientras avanzan las tareas de inspección.

