Un auto se prendió fuego mientras circulaba en Paraná

Un incendio vehicular en Paraná se registró en la intersección de Blas Parera y Bonaparte, donde un automóvil presentó un principio de incendio que fue rápidamente controlado por personal policial y de Bomberos Voluntarios, sin que se reportaran personas heridas.

El hecho ocurrió cuando se dio aviso a las autoridades sobre la presencia de humo que emanaba de un vehículo en la vía pública. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el rodado presentaba un foco ígneo en su interior, por lo que se inició de inmediato el procedimiento correspondiente para sofocar las llamas.

Según se informó, las tareas se llevaron adelante de manera coordinada entre la Policía y el personal de Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron con los elementos específicos para extinguir el fuego y evitar su propagación a otros vehículos o propiedades cercanas.

