 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná

Un auto se prendió fuego mientras circulaba en Paraná

Un automóvil registró un principio de incendio en la intersección de Blas Parera y Bonaparte, en Paraná. Las llamas fueron rápidamente controladas y la situación quedó normalizada, sin que se reportaran personas heridas.

3 de Marzo de 2026
Se incendió un auto en Paraná
Se incendió un auto en Paraná Foto: BVP

Un automóvil registró un principio de incendio en la intersección de Blas Parera y Bonaparte, en Paraná. Las llamas fueron rápidamente controladas y la situación quedó normalizada, sin que se reportaran personas heridas.

Un incendio vehicular en Paraná se registró en la intersección de Blas Parera y Bonaparte, donde un automóvil presentó un principio de incendio que fue rápidamente controlado por personal policial y de Bomberos Voluntarios, sin que se reportaran personas heridas.

 

El hecho ocurrió cuando se dio aviso a las autoridades sobre la presencia de humo que emanaba de un vehículo en la vía pública. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el rodado presentaba un foco ígneo en su interior, por lo que se inició de inmediato el procedimiento correspondiente para sofocar las llamas.

Según se informó, las tareas se llevaron adelante de manera coordinada entre la Policía y el personal de Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron con los elementos específicos para extinguir el fuego y evitar su propagación a otros vehículos o propiedades cercanas.

 

 

Más noticias

Temas:

Bomberos Voluntarios Principio de incendio
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso