Choque entre auto y moto dejó a joven lesionada en Paraná: “Increíble la impunidad con la que se manejan”

REDACCIÓN ELONCE
Un accidente de tránsito ocurrió este lunes por la noche en la intersección de las calles Gobernador Basavilbaso y Gobernador Ramón Mihura, en Paraná. La colisión entre un auto y una moto dejó a una joven de 23 años con lesiones. La conductora del rodado mayor dialogó con Elonce.
Choque entre auto y moto. Este lunes por la noche, en la intersección de las calles Gobernador Basavilbaso y Gobernador Ramón Mihura en Paraná, se produjo un accidente de tránsito entre un vehículo Ford Focus y una moto Motomel Skua 200. El choque dejó como saldo a una joven de 23 años, que iba como acompañante en el rodado menor, con lesiones que la llevaron a ser derivada al Hospital San Martín. El conductor de la moto, un hombre de 31 años, resultó ileso.
Según la información recabada en el lugar, el auto, conducido por una mujer, circulaba en sentido este-oeste por Gobernador Basavilbaso, mientras que la moto por Gobernador Ramón Mihura de sur a norte.
La joven herida fue atendida en el lugar y luego trasladada al hospital, mientras que el conductor de la moto intentó retirarse del lugar del accidente.
Testimonio de la conductora del auto
En diálogo con Elonce, la conductora explicó que, al llegar a la intersección, vio a la moto venir a alta velocidad. “Frené, pero no pude evitar el impacto”, comentó la mujer. Aunque la joven sufrió algunas lesiones menores, la conductora se mostró sorprendida por la imprudencia con la que circulan algunas motos. “Estoy indignada. Es increíble con la impunidad con la que se manejan. Quiso hacer como una U. Siguió circulando y cuando la chica se asusta se termina cayendo. Por suerte llevaban casco”, comentó.
A pesar de la intención del motociclista de irse del lugar, la conductora solicitó que se quedara hasta la llegada de la policía. “Le pedí que no se fuera hasta que llegara la policía”, afirmó.
Estado de salud de la joven
El incidente fue atendido por personal de la Comisaría Tercera, que realizó las pericias correspondientes en el lugar. La joven de 23 años que viajaba como acompañante en la moto fue trasladada al Hospital San Martín. “La chica estaba en shock”, señaló la conductora.