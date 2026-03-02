Inscriben en la Escuela 25 de Mayo: modalidad por módulos y formación laboral para jóvenes adultos

REDACCIÓN ELONCE
La Escuela 25 de mayo inició este lunes el ciclo lectivo y continúan abiertas las inscripciones para los jóvenes y adultos que deseen continuar sus estudios. Ofrecen nuevas propuestas educativas flexibles y formación laboral.
Con la apertura del ciclo lectivo 2026, la Escuela 25 de mayo, de calles Monte Caseros y Gualeguaychú, está preparada para recibir a jóvenes y adultos con nuevas propuestas educativas. En esta oportunidad, Romina Moretti, directora de la ESJA N° 26 “Victoriano Montes”, junto al rector de la escuela secundaria Juan González, compartieron a Elonce detalles sobre la modalidad educativa y los requisitos para acceder a la inscripción.
Moretti destacó que la inscripción está abierta durante todo el año. "En cualquier momento que se decidan, pueden acercarse a la escuela y anotarse", indicó. Además, la escuela cuenta con anexos en distintos puntos de la ciudad, como en la Escuela Hogar “Eva Perón”, Escuela Bases Nº 146, y Escuela “Pascual Uva”, ofreciendo diversas opciones de horarios y lugares para facilitar el acceso a los estudiantes.
Modalidad de estudio y propuesta educativa
El modelo educativo de la escuela de jóvenes y adultos se adapta a las necesidades de los estudiantes. "No es una modalidad tradicional por año, sino que se compone de cuatro módulos. Dependiendo del nivel de conocimiento de cada estudiante, ingresan en el módulo correspondiente", explicó Moretti. La primaria se encuentra disponible para jóvenes de 14 años en adelante, con una inscripción sencilla que solo requiere fotocopia del DNI del estudiante y, en caso de ser menor de edad, también la fotocopia del DNI del tutor.
Una de las características que resalta la directora es que la escuela también ofrece una formación laboral dentro de la currícula, a pesar de las limitaciones en las horas asignadas por el consejo. "Contamos con formación laboral y TIC en la currícula, pero no se nos asignan suficientes horas para llevar a cabo esas materias en todos los anexos", comentó Moretti, pidiendo más horas y recursos para poder cubrir todas las necesidades educativas de los estudiantes.
La oferta de la escuela secundaria
Por otro lado, González, detalló las ofertas para los estudiantes de nivel secundario, destacando la orientación en Economía y Administración, así como el área de Microemprendimiento. Además, la escuela participa en torneos intercolegiales y organiza salidas educativas. "Hemos tenido una movida muy importante en la inscripción, con muchos jóvenes que vienen con sus familias", indicó.
También se refirió a la situación que atraviesan los docentes con respecto a la reciente propuesta salarial del gobierno provincial y el paro decretado. "La lucha siempre está, apoyamos a los docentes que decidan adherir al paro, y también apoyamos a quienes deciden venir a dar clases", destacó el rector, resaltando la flexibilidad de la escuela ante este tipo de situaciones.
Para aquellos interesados en inscribirse, tanto en la primaria como en la secundaria, las inscripciones continúan abiertas. Los estudiantes pueden acercarse de lunes a viernes, en el horario de 18 a 22.