Calor extremo: rige alerta naranja y amarilla en Entre Ríos y otras provincias

REDACCIÓN ELONCE
El calor extremo mantiene en vilo a Entre Ríos y a otras ocho provincias del país. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranja y amarilla por temperaturas elevadas, con posibles impactos en la salud, especialmente en los grupos de riesgo.
El calor extremo volvió a instalarse con fuerza en la región y encendió las alertas oficiales. En Entre Ríos, diez departamentos se encuentran bajo advertencias de distinto nivel debido a las altas temperaturas que se registran y que podrían persistir durante los próximos días. El fenómeno no es aislado: otras ocho provincias también están alcanzadas por el mismo escenario climático.
Según el informe oficial, la alerta naranja implica un efecto “moderado a alto en la salud” y advierte que las temperaturas “pueden llegar a ser muy peligrosas, especialmente para grupos de riesgos (niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas)”. En esta categoría se encuentran los departamentos entrerrianos de Tala, Islas, Uruguay, Gualeguaychú y Colón.
En tanto, la alerta amarilla señala que podría haber un efecto “leve a moderado en la salud” y que las temperaturas “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”. Bajo este nivel están Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá.
Departamentos comprometidos y niveles de alerta
El mapa provincial refleja un escenario dispar, aunque igualmente preocupante. Mientras que en los departamentos con alerta naranja se esperan condiciones más severas, las zonas con alerta amarilla no están exentas de riesgos si la exposición al calor es prolongada o si no se toman las precauciones necesarias.
Desde los organismos de monitoreo climático remarcan que la diferencia entre ambas alertas no implica ausencia de peligro, sino distintos grados de impacto potencial. En todos los casos, el llamado es a la prevención y al cuidado, especialmente de las personas más vulnerables frente al calor extremo.
Además de Entre Ríos, el fenómeno alcanza a otras regiones del país. Las provincias afectadas por alerta amarilla son Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero, lo que evidencia la amplitud territorial del evento.
Recomendaciones y señales de alarma
Entre las principales recomendaciones frente a un evento de temperatura extrema cálido se destacan: aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed, evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16, reducir la actividad física y optar por ropa ligera, holgada y de colores claros. También se aconseja evitar bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas, y priorizar el consumo de frutas y verduras.
Asimismo, es fundamental prestar especial atención a niños, bebés, personas embarazadas y mayores de 65 años, así como a quienes padecen enfermedades crónicas. Permanecer en espacios ventilados o con aire acondicionado puede marcar la diferencia. según indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Ante síntomas como sed intensa, sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, mareos, desmayos, náuseas, vómitos o dolores de cabeza, se recomienda solicitar de inmediato asistencia médica. Mientras tanto, se debe trasladar a la persona afectada a un lugar fresco, intentar refrescarla, mojarle la ropa y ofrecerle agua fresca. El calor extremo exige atención y responsabilidad colectiva para atravesar estos días de manera segura.