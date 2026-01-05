Asciende gradualmente la temperatura y prevén posible inestabilidad a mitad de semana

El comienzo de la semana estará marcado por condiciones de tiempo estable y caluroso en gran parte del centro del país, con bajas probabilidades de precipitaciones. Se espera cielo mayormente despejado en el área central y vientos predominantes del sector norte y noreste.

Las temperaturas se mantendrán acordes a la época del año en el extremo norte del territorio nacional, donde las máximas oscilarán entre los 30°C y 33°C. En tanto, en el centro del país los registros térmicos serán más elevados, con máximas que rondarán entre los 35°C y 38°C, dentro de un marco de calor intenso en la región pampeana.

Tiempo en Paraná

En Entre Ríos, para este lunes se prevé una temperatura máxima cercana a los 29°C, con cielo mayormente nublado. A partir del martes, el termómetro comenzará a subir levemente y alcanzará los 31°C, mientras que el miércoles se perfila como el día más caluroso de la semana, con una máxima estimada en 32°C. Durante esa jornada no se descartan lluvias por la mañana.

La escasa nubosidad y la rotación del viento al noreste favorecerán un ascenso gradual de las temperaturas hasta mediados de semana. Sin embargo, hacia el jueves se espera un descenso térmico, con una máxima que rondaría los 21°C y cielo nublado. Para el viernes, volverían a presentarse probabilidades de lluvias aisladas en la provincia.