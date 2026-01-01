El 2026 será uno de los años más calurosos jamás registrados, según proyecciones internacionales

Las proyecciones climáticas más recientes advierten que el 2026 será uno de los años más calurosos jamás registrados a nivel mundial. Así lo indican las estimaciones del Met Office, la agencia meteorológica del Reino Unido, que anticipa un nuevo incremento sostenido de la temperatura global, en un contexto marcado por el avance del cambio climático y la persistencia de emisiones contaminantes.

De acuerdo con el informe, la temperatura media del planeta durante 2026 se ubicaría muy por encima de los niveles preindustriales, consolidando una tendencia que se viene profundizando en los últimos años. Los especialistas señalan que estos valores extremos no son episodios aislados, sino parte de una secuencia que refleja el impacto directo de la actividad humana sobre el sistema climático.

Las advertencias científicas refuerzan la necesidad de adoptar medidas urgentes para limitar el calentamiento global. Organismos internacionales coinciden en que cada nuevo año con registros récord reduce el margen de maniobra para evitar consecuencias ambientales, sociales y económicas cada vez más severas.

Proyecciones que preocupan a la comunidad internacional

Según el pronóstico del Met Office, la temperatura media mundial en 2026 se situará alrededor de 1,46 °C por encima de los niveles del período 1850-1900, con un rango estimado de entre 1,34 °C y 1,58 °C. Esta cifra ubicaría al próximo año entre los cuatro más cálidos desde que existen registros sistemáticos.

Foto: EFE Verde.

El valor previsto se acerca peligrosamente al máximo histórico de 1,55 °C alcanzado en 2024, considerado hasta ahora el pico más alto de temperatura media global. Los expertos destacan que la serie histórica, que se remonta a mediados del siglo XIX, muestra una aceleración clara del calentamiento en las últimas décadas.

Adam Scaife, jefe del equipo de pronóstico global del Met Office, explicó que es probable que 2026 se convierta en el cuarto año consecutivo con temperaturas superiores a 1,4 °C por encima de la era preindustrial. “Antes de este aumento repentino, la temperatura global no había superado los 1,3 °C”, advirtió.

El umbral del Acuerdo de París bajo presión

El hecho de que el 2026 será uno de los años más calurosos vuelve a poner bajo tensión los compromisos asumidos en el Acuerdo de París, cuyo objetivo central es limitar el calentamiento global a 1,5 °C. Aunque algunas superaciones pueden ser temporales, los científicos alertan que cada fracción adicional de grado incrementa los riesgos.

Nick Dunstone, responsable principal del pronóstico, señaló que la primera superación temporal del umbral de 1,5 °C en 2024 marcó un punto de inflexión. “Nuestro pronóstico para 2026 sugiere que esto podría repetirse, lo que demuestra la rapidez con la que nos acercamos a ese límite crítico”, afirmó.

Foto: La Opinión Austral.

La Organización Meteorológica Mundial estima que el nivel actual de calentamiento global ronda los 1,37 °C, lo que deja un margen cada vez más estrecho para evitar escenarios más extremos. El aumento de eventos climáticos severos, olas de calor y fenómenos extremos ya es una consecuencia visible.

Impactos y desafíos hacia el futuro

Superar el umbral de 1,5 °C implica mayores impactos sobre ecosistemas, recursos hídricos, salud y economías. Los informes científicos coinciden en que las opciones de adaptación se reducen a medida que la temperatura continúa en ascenso.

En este contexto, los expertos insisten en acelerar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono y metano, vinculados al uso de combustibles fósiles y a actividades industriales.