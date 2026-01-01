Tres ciudades entrerrianas estuvieron entre las más calurosas en el inicio del 2026

El ranking de temperatura que marcó el comienzo de 2026 tuvo cifras elevadas en gran parte del territorio argentino y posiciona a ciudades entrerrianas entre las más afectadas por el calor. Concordia alcanzó los 36,1 ºC, Paraná registró 34,8 ºC y Gualeguaychú llegó a los 33,8 ºC, consolidando a Entre Ríos como una de las provincias con mayor impacto térmico en la región centro del país durante este jueves.

El fenómeno se dio en el marco de una intensa masa de aire cálido que avanzó desde el norte, elevando las marcas no solo en el Litoral sino también en el centro y noroeste argentino. Las altas temperaturas se combinaron, en varios casos, con elevados índices de humedad, incrementando la sensación térmica.

Foto: Elonce.

En Concordia, la ciudad entrerriana mejor posicionada en el ranking, el termómetro marcó 36,1 ºC, un valor que la ubicó entre las más calurosas a nivel nacional. Paraná, capital provincial, no quedó atrás con 34,8 ºC, mientras que Gualeguaychú completó el trío destacado con 33,8 ºC.

Un mapa nacional teñido de rojo

A nivel país, el ranking fue encabezado por Sunchales, en Santa Fe, con 37 ºC, seguida por Córdoba Observatorio con 36,5 ºC. Detrás apareció Concordia, confirmando su protagonismo en la jornada. Otras ciudades con registros elevados son Las Lomitas, en Formosa, con 36 ºC, y Ceres, en Santa Fe, con 35,7 ºC.

También se destacan Pilar Observatorio, en Córdoba, con 35,7 ºC; San Fernando del Valle de Catamarca con 35,6 ºC; y Villa Reynolds, en San Luis, con 35,5 ºC. En Mendoza, tanto San Martín como San Rafael rondaron los 35 ºC, mostrando la amplitud territorial del episodio de calor.