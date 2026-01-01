Bajó la temperatura casi 20ºC pero miles de usuarios seguían sin luz en Buenos Aires

El calor extremo dio una tregua durante la madrugada del 1° de enero, cuando la temperatura descendió casi 20 grados respecto de los registros del día anterior. Tras haber alcanzado valores cercanos a los 39 grados durante la tarde del miércoles, el termómetro marcó alrededor de 20 grados en las primeras horas del jueves, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El primer día de 2026 presentó un panorama climático distinto al cierre de 2025. Durante la mañana, a las 6, la temperatura se ubicó en 20,7 grados, en un contexto que permitió un mayor alivio tras los festejos de Año Nuevo. De acuerdo con el pronóstico oficial, la máxima prevista para la jornada fue de 29 grados.

Cortes de luz persistentes

Pese al descenso térmico, miles de usuarios continuaban sin suministro eléctrico. Durante la mañana se registraron picos de casi 20 mil hogares afectados por los cortes de energía, luego del apagón que durante la madrugada del miércoles había llegado a un pico cercano al millón de usuarios sin servicio.

Por la ola de calor y en la previa de Año Nuevo, hubo un corte de luz masivo en el AMBA (foto X/@JuaniAyoroaOK).

Según la información publicada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), alrededor de las 12:25 se contabilizaban aproximadamente 5.300 usuarios de Edesur y 2.700 de Edenor sin suministro, totalizando cerca de 8 mil afectados entre ambas distribuidoras.

Desde su cuenta oficial en X, la distribuidora indicó que “una falla en la subestación Bosques generó una afectación que alcanza a diferentes subestaciones de Capital Federal y conurbano”.

Edesur indicó que ya hay equipos trabajando en la zona. Además, informó que “el suministro será restablecido en etapas”.

La combinación de temperaturas elevadas y el uso intensivo de aires acondicionados y ventiladores llevó la demanda a niveles altos, un escenario que suele poner en tensión el sistema.

Pronóstico para los próximos días

El SMN anticipó que el calor extremo no regresaría al menos por varios días. Para el viernes se esperaba una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 27. Durante el fin de semana, los valores térmicos se ubicarían en torno a los 28 grados, mientras que el lunes volverían a acercarse a los 30.

En tanto, para martes y miércoles el pronóstico indicó que las temperaturas no superarían los 26 grados. Además, no se previeron lluvias ni tormentas para los próximos siete días en el área.

Alertas por calor extremo

Este jueves, el SMN mantenía alertas por calor extremo en 11 provincias del país. Las advertencias de nivel naranja alcanzaron a zonas del noroeste de Entre Ríos, noreste de Neuquén, noroeste de Río Negro y oeste de La Pampa.

Según el organismo, este nivel de alerta implicó que las temperaturas podían tener efectos de moderados a altos sobre la salud, especialmente en los grupos de riesgo.

Asimismo, regían alertas de nivel amarillo en el sur de Entre Ríos, extremo norte de Buenos Aires, gran parte de Santa Fe, sudeste de Santiago del Estero, centro de Córdoba, sur de La Rioja y San Juan, casi todo Mendoza y sectores de Neuquén y Río Negro. (con información de Clarín y TN)