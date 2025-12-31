Corte masivo de luz dejó a más de 900 mil usuarios sin servicio en Buenos Aires

Un corte masivo de energía eléctrica afectó a casi un millón de usuarios del AMBA durante una noche de calor extremo. La interrupción se produjo por una falla en una subestación de Edesur y el servicio comenzó a restablecerse de manera progresiva.
Un corte masivo de luz afectó a miles de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante la noche del martes, en medio de una jornada de calor extremo y en la víspera de los festejos de Año Nuevo. La interrupción del servicio se produjo pasadas las 22:00, cuando la demanda energética alcanzó niveles críticos y el termómetro aún superaba los 30 grados.
Según el monitoreo en tiempo real del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), más de 30 mil usuarios de la empresa Edesur quedaron sin suministro eléctrico en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y en varias localidades del sur del Conurbano bonaerense, publicó Infobae.
Horas después del inicio del apagón, Edesur emitió un comunicado en el que explicó que “una falla en la Subestación Bosques generó una afectación que alcanza a diferentes subestaciones de Capital Federal y el Conurbano”. La empresa informó además que “los equipos técnicos ya se encuentran trabajando en la zona” y aclaró que el restablecimiento del servicio se realizaría de manera gradual.
Cerca de las 4 de la madrugada, la distribuidora indicó que “más del 50% de los clientes afectados por la falla ya recuperaron el suministro”, aunque reconoció que continuaban las tareas para normalizar el servicio en su totalidad. No obstante, en ese mismo momento, el registro oficial del ENRE indicaba que aún había más de 900 mil usuarios sin energía eléctrica.
Con el correr de las horas, la cantidad de damnificados se redujo de manera significativa. Para las 5:00, el número descendió a 35.784 usuarios sin luz, y alrededor de las 7:00 se contabilizaban 30.255 hogares afectados. Desde la empresa señalaron que en la mayoría de las zonas el suministro se restablecería antes de las 10:00.
Durante el pico del corte, el barrio porteño de Recoleta fue el más afectado, con 5.969 usuarios sin servicio. También se registraron interrupciones en Flores, Caballito, Almagro, Monserrat, Parque Patricios, Villa del Parque y otros barrios de la Ciudad de Buenos Aires.
En el sur del Conurbano, las localidades con mayores inconvenientes fueron Gerli, Lomas de Zamora, Temperley, Monte Grande, Banfield y la zona rural de Lomas de Zamora, entre otras. El ENRE recomendó a los usuarios extremar precauciones, evitar la manipulación de artefactos eléctricos y utilizar los canales oficiales para reportar interrupciones.
En paralelo, también se registraron cortes en menor escala en el área de concesión de Edenor. Según datos oficiales, durante las primeras horas de la noche hubo más de 3.200 usuarios sin suministro, principalmente en Munro, aunque la cifra descendió con el avance de las tareas de reparación.