El calor extremo llega a su fin: humo en Paraná y cuando llegaría el alivio a las altas temperaturas

En el primer día del 2026, el cielo en Paraná se encuentra algo nublado y con presencia de humo en la superficie. De acuerdo a los datos a los que accedió Elonce, la presencia de humo podría deberse a las quemas que se registran en El Volcadero, el basural a cielo abierto de la capital entrerriana. Para la jornada se prevén tormentas aisladas para la tarde y chaparrones para la noche, con marcas térmicas que oscilarán entre los 22 y 34ºC con vientos del sudeste rotando al este.

Humo en Paraná (foto Elonce)

Es que el inicio del año 2026 en Argentina estará marcado por un marcado cambio en las condiciones meteorológicas tras un cierre de 2025 con temperaturas extremadamente altas en gran parte del país. La llegada de sistemas frontales desde el sur promete un alivio térmico significativo: estos frentes fríos recorrerán el país durante los primeros días de enero, provocando un descenso gradual de las temperaturas y dinámicas más inestables antes de que predominen condiciones más estables hacia el primer fin de semana de 2026.

En este contexto, los días venideros alternarán entre calor residual y periodos de mayor inestabilidad y viento asociados al paso de los frentes, ofreciendo un escenario meteorológico variable que afectará tanto a la sensación térmica como al desarrollo de precipitaciones aisladas en algunas zonas.

El alivio tan deseado

El último día de 2025 muy probablemente haya sido el más caluroso del año en algunas localidades de la zona central del país, con los termómetros acercándose a los 40°C, especialmente en el AMBA, luego de registrarse varios días con temperaturas muy por encima de los valores normales para diciembre. De hecho, en territorio entrerriano, el termómetro marcó valores superiores a los 30ºC y en Gualeguaychú, el registro fue de 38.4ºC, convirtiéndose en la ciudad más calurosa de Entre Ríos.

“Al mediodía de este miércoles 31 de diciembre, el primero de una serie de tres frentes fríos que se espera avancen sobre el centro del país, se encontraba poco activo y con lento avance al nordeste, sobre el sur de la provincia de Buenos Aires. A lo largo de la tarde ese frente se irá acelerando, permitiendo la entrada de aire más fresco que provocará gradualmente el tan ansiado descenso de temperatura”, pronosticó el meteorólogo Mauricio Saldivar a Meteored.

Humo en Paraná (foto Elonce)

Y agregó: “Esas condiciones, sobre el sector norte de la provincia de Buenos Aires, sur del Litoral, sur de Córdoba y centro y norte de Cuyo, serán evidentes en los momentos cercanos al brindis de fin de año o en las dos horas posteriores, esperándose minutos antes, una brusca rotación de vientos al sur y un aumento en su intensidad, por lo que se recomienda estar atentos a esta contingencia en este momento tan especial del año. Luego de esas ráfagas, será evidente un descenso abrupto de temperatura, que en algunos casos puede ser de hasta 6°C en dos horas, y las ráfagas pueden alcanzar intensidades entre 40 y 50 km/h”.

"Trencito" de frentes

Al primer frente frío que entrará en fase con el inicio de 2026 en el centro del país, le seguirán dos frentes fríos más. El segundo, que pasará durante la tarde y noche del jueves 1 de enero, será el responsable del aumento del viento y la alerta consecuente sobre el sur bonaerense y el nordeste patagónico, y a su vez hará que esté algo más ventoso el viernes en la mayor parte de la zona central de Argentina, según explicó Saldivar.

El pronóstico para Paraná (foto Elonce)

Y completó: “Este segundo frente estará acompañado por un segundo pulso de aire frío que hará notorio el descenso de temperatura con el que arrancaremos el 2026, y puede generar algunos eventos dispersos de precipitación en el este bonaerense, incluyendo al AMBA”.

“El tercer frente pasará por el centro del país el sábado, con tiempo muy ventoso y ráfagas, haciendo que la temperatura baje aún un poco más, con mínimas de 12 a 16 °C y máximas que no superarán los 26 °C en el centro este de Argentina. En el norte del país, no se espera un descenso tan notorio”, sumó el especialista.

Ola de calor en Paraná (foto Elonce)

Posteriormente se afianzarán condiciones de estabilidad con el inicio de la semana próxima, especialmente por el ingreso de un sistema de altas presiones que favorecerá el retorno a temperaturas más acordes a la estación, bajo condiciones de tiempo bueno.