Elevan a naranja la alerta por temperaturas altas en Paraná y otros departamentos para el inicio del 2026

Según confirmó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su último reporte, elevaron a alerta naranja para Paraná y otros departamentos a raíz de las altas temperaturas que se viven en los primeros días del verano.

El 1 de enero de 2026 se espera que Paraná, Diamante, Nogoyá, La Paz y Villaguay sean los departamentos afectados por un nivel alto del calor agobiante, que puede llegar a ser muy peligroso para los grupos de riesgo tales como “niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”, indicó el organismo.

Por otro lado, también se ratificó que la alerta amarilla seguirá para los departamentos de Gualeguay y Victoria, que también volverán a sufrir otra agobiante jornada este jueves.

Foto: Archivo Elonce.

El sur entrerriano tendrá un respiro

Luego de los 38.4º C que vivió Gualeguaychú y lo cercano que estuvieron en localidades de esa zona de la provincia, el jueves momentáneamente se alejará la posibilidad de un día agobiante.

Cabe destacar que en el cierre del 2025, Gualeguaychú llegó a estar entre las cinco ciudades más calurosas del país, por encima de provincias del norte y de Cuyo, siendo relegada por algunas de Buenos Aires únicamente.

Las temperaturas que se anticipan para este jueves

En el caso de los departamentos en alerta naranja, se anticipa una jornada que arrancará en 24 grados durante la madrugada y lentamente irá en aumento. Ya por la tarde se espera que llegue a 34º C, con vientos del sector sureste que irán en aumento (hasta 22 kilómetros por hora). Tampoco se descarta alguna tormenta aislada para terminar el año.

Foto: Archivo Elonce.

En el caso de los departamentos en alerta amarilla, se anticipa que habría una jornada agobiante con chances de que el termómetro también marque 34 grados de máxima, pero siendo menor el impacto en la salud de las personas.

Para el sur entrerriano, se considera desde el SMN que los vientos no superarán los 32 grados centígrados, donde tampoco se descartan las chances de lluvias aisladas, con una probabilidad del 40%, según el informe publicado por el organismo en la tarde del miércoles.