Piden justicia por la adolescente baleada por un menor con antecedentes por homicidio

Katherine Alva tiene 15 años y se encuentra internada en estado crítico en el hospital San Martín de Paraná tras recibir un disparo de arma de fuego en la noche de este lunes.

El hecho se registró alrededor de las 23.30 en una vivienda ubicada sobre calle República de Siria, casi Segundo Sombra y el autor del disparo es un menor de edad que es responsable de la muerte de Facundo Bracamonte, ocurrida en mayo de 2025.

Este martes por la tarde, familiares de “Khaty” y de Facundo se manifestaron frente a Tribunales para pedir justicia y que el responsable sea detenido.

“Queremos justicia porque ella no estaba involucrada en el problema, como se dijo en las redes sociales, tampoco estaba con la otra chica, estábamos al lado tomando mate”, dijo a Elonce, una familiar de Katherine.

Sobre lo ocurrido, relató que “estábamos sentadas afuera, pasa una moto y tira. Cuando se fue alejando siguieron tirando y una bala que rebota en la pared fue la que le entró en la cabeza a Kathy cuando se quiso levantar, le impactó debajo de la oreja”.

Respecto a los autores del ataque a tiros, identificados como T.P y T.V, ambos menores de edad, afirmó que “se los conoce, pero no tenemos relación”.

Una amiga de la adolescente expresó: “Las madres los encubren. Si manejan armas tendrían que pagar como un mayor por todas las cosas que hacen. Andan sueltos como si nada y van a seguir matando si esto no para”.

“Khaty tiene 15 años y está peleando por su vida, por culpa de esta lacra que sigue suelta, son asesinos”.

El último parte médico, de la hora 11, indica que la adolescente sigue en estado crítico. “No le pudieron sacar la bala porque tiene el cerebro muy inflamado. Seguimos pidiendo cadena de oración para que salga adelante y se haga justicia”.

Los familiares de Katherine también aguardan que la Jueza Vives los reciba.

Además, afirmaron que los involucrados “venden droga, manejan armas, ponen bozales legales, pero que sepan todos los que los tapan que no tenemos miedo; todos andan en el mundo del narcotráfico, y quedan impunes, son asesinos, todos iguales”.

Por su parte, la madre de Facundo Bracamonte, que también estuvo en la manifestación, afirmó: “Quiero justicia por mi hijo, que esta persona vaya presa, que no la tengan tres meses y la larguen como hicieron la otra vez. Es un asesino, que no lo suelten porque va a seguir matando gente”.