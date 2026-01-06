Adolescente baleada en Paraná: “Son menores y los largan”, denunciaron al acusar a detenidos por el ataque

Familiares de Katherine Alva, la adolescente de 15 años que resultó gravemente herida en un ataque armado ocurrido en la noche del lunes, confirmaron que la misma permanece internada en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital San Martín de Paraná. En ese marco, convocaron a una movilización para este martes a las 15 horas frente a Tribunales, en reclamo de justicia.

En la oportunidad, la suegra de la adolescente brindó detalles sobre su estado de salud y las circunstancias del violento hecho. Lorena explicó que Katherine no se encontraba involucrada en ningún conflicto previo al ataque armado en el que resultó herida. “Quiero aclarar que ella no estaba en la pelea. Estaba tomando mates en la casa de unos amigos, en la vivienda vecina”, sostuvo en diálogo con Elonce.

Katherine Alva, la adolescente baleada en Paraná (foto Facebook / Elonce)

Según relató, el domicilio lindero al lugar donde se encontraba Katherine fue atacado a balazos. “Pasaron disparando y ese domicilio recibió entre ocho y diez disparos. Katherine estaba en la casa de al lado y fue víctima también”, indicó.

Estado de salud y acompañamiento familiar

Lorena confirmó que la joven continúa en una situación delicada. “Katherine está en estado crítico”, expresó, visiblemente conmovida, y remarcó que la familia se encuentra acompañándola de manera permanente mientras permanece internada en terapia intensiva.

Asimismo, confirmó que la hermana de Katherine mantuvo comunicaciones con allegados al ámbito judicial. Se recordará que en la convocatoria al reclamo de justicia, los allegados a la adolescente exigieron “la intervención del juez y de los fiscales para la detención inmediata de los individuos que balearon a la adolescente, que hoy se encuentra peleando por su vida”. Asimismo, denunciaron que uno de los presuntos agresores “ya cuenta con un homicidio en el año 2025 y aún sigue libre por ser menor de edad”.

Convocatoria a una movilización

En reclamo de esclarecimiento del hecho y mayores respuestas judiciales, los familiares convocaron a una movilización e invitaron a la comunidad a acompañar el reclamo. “Será para hacer un pedido de justicia, para que esto se esclarezca y que no vuelva a pasar”, manifestó Lorena.

Finalmente, expresó el pedido central de la familia: “Solamente queremos justicia, que no vuelva a pasar como está pasando, porque son menores y los largan”.

El hecho es investigado por la Justicia, mientras la adolescente continúa luchando por su vida en el Hospital San Martín.

Se recordará que con intervención de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes, a cargo de la doctora Sonia Vives, se dispuso la detención de dos menores de 16 años, sindicados como autores del ataque, además del secuestro de elementos de interés para la causa y la realización de pericias.

Ambos permanecen alojados en el área de Minoridad, mientras la Justicia avanza en la investigación para determinar las circunstancias y el móvil del violento ataque.

Según se confirmó, uno de los adolescentes detenidos estaría vinculado a un homicidio ocurrido en la zona del Thompson en mayo de 2025.