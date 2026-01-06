Convocaron a una marcha en reclamo de justicia por la adolescente baleada en Paraná

Familiares y amigos de Katherine Alva, la adolescente baleada en un violento ataque armado registrado en Paraná, convocaron a una movilización para este martes a las 15 frente a los Tribunales de la capital entrerriana, en reclamo de justicia y de una respuesta inmediata del Poder Judicial.

Según expresaron en la convocatoria, exigirán “la intervención del juez y de los fiscales para la detención inmediata de los individuos que balearon a la adolescente, que hoy se encuentra peleando por su vida”. Asimismo, denunciaron que uno de los presuntos agresores “ya cuenta con un homicidio en el año 2025 y aún sigue libre por ser menor de edad”.

Katherine Alva, la adolescente baleada en Paraná (foto Facebook / Elonce)

En los mensajes difundidos por los allegados a la joven, cuestionaron duramente la actuación judicial. “Que los jueces y fiscales tomen cartas en el asunto, hagan su trabajo y que estos no se crean impunes por su minoría de edad”, manifestaron. También reclamaron mayor seguridad y justicia ante hechos de violencia armada que afectan a adolescentes.

El ataque armado

El grave episodio ocurrió alrededor de las 23.30 del lunes en una vivienda ubicada sobre calle República de Siria, casi Segundo Sombra. De acuerdo a las primeras informaciones policiales, dos menores de edad que se desplazaban en una motocicleta se detuvieron frente al domicilio y efectuaron entre cinco y diez disparos, para luego darse a la fuga.

Como consecuencia del ataque, dos adolescentes resultaron heridas por impactos de arma de fuego. Una de ellas, Katherine Alva de 15 años, sufrió un disparo en la región occipital y fue trasladada de urgencia al Centro de Salud Dr. Carrillo. Debido a la gravedad de su estado, fue derivada al Hospital San Martín, donde fue intervenida quirúrgicamente y permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva, con pronóstico reservado.

En el mismo hecho, otra adolescente recibió un disparo en la zona del glúteo. Fue asistida por personal de salud, recibió curaciones y quedó fuera de peligro, por lo que obtuvo el alta médica horas más tarde. Además, una tercera joven de 16 años ingresó al Centro de Referencia Dr. Carrillo con una lesión leve compatible con un impacto de arma de fuego en un miembro inferior.

Investigación y detenidos

El director de Investigaciones, Horacio Blason, confirmó a Elonce que la adolescente más comprometida “sigue en grave estado, internada en terapia intensiva”. “Queremos que esta joven se recupere. Su estado es crítico. La otra adolescente tuvo una herida menor y está fuera de peligro”, explicó.

Tras el ataque, la Policía inició tareas investigativas que permitieron identificar a los presuntos autores. “Cuando se tomó conocimiento de que dos personas a bordo de una moto efectuaron disparos a un grupo de adolescentes, comenzamos una investigación”, detalló Blason.

Con intervención de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes, a cargo de la doctora Sonia Vives, se dispuso la detención de dos menores de 16 años, sindicados como autores del ataque, además del secuestro de elementos de interés para la causa y la realización de pericias.

Según se confirmó, uno de los adolescentes detenidos estaría vinculado a un homicidio ocurrido en la zona del Thompson en mayo de 2025. Ambos permanecen alojados en el área de Minoridad, mientras la Justicia avanza en la investigación para determinar las circunstancias y el móvil del violento ataque.