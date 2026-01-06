El homicidio que cometió en 2025 el menor que ahora baleó una vivienda y dejó a adolescente grave

Un grave episodio de violencia armada se registró a última hora del lunes, cuando dos menores de edad que se desplazaban en una motocicleta efectuaron múltiples disparos contra una vivienda y dejaron como saldo a dos adolescentes heridas, una de ellas en estado crítico e internada en terapia intensiva. Uno de los agresores fue identificado como el autor de un homicidio ocurrido en mayo de 2025, en el que fue asesinado Facundo Uriel Bracamonte, de 19 años.

Adolescente está grave tras disparos contra vivienda

El ataque más reciente ocurrió alrededor de las 23.30 en una vivienda ubicada sobre calle República de Siria, casi Segundo Sombra. De acuerdo a las primeras informaciones, los menores se detuvieron frente al domicilio y abrieron fuego de manera directa, efectuando entre cinco y diez disparos antes de darse a la fuga a bordo de una motocicleta.

Adolescente está grave tras disparos contra vivienda

Como consecuencia del violento accionar, dos adolescentes que se encontraban en el lugar resultaron heridas por los proyectiles. Una de ellas recibió un impacto de arma de fuego en la zona del glúteo, fue asistida de inmediato por personal de salud y, tras recibir las curaciones correspondientes, quedó fuera de peligro y recibió el alta médica horas más tarde. La segunda joven sufrió heridas de mayor gravedad y permanecía internada en terapia intensiva, con pronóstico reservado.

Facundo Uriel Bracamonte

El homicidio ocurrido en 2025

El antecedente que agravó la situación judicial de uno de los menores se remonta a la madrugada del 3 de mayo de 2025, cuando Facundo Uriel Bracamonte, de 19 años, fue asesinado de un balazo en la cabeza en inmediaciones de una cancha de básquet próxima al Balneario Thompson.

Según se informó oportunamente, la víctima fue trasladada en una ambulancia al Hospital San Martín, donde ingresó sin signos vitales. Los médicos constataron que presentaba una herida de arma de fuego en la cabeza, lo que motivó la inmediata intervención de la División Homicidios.

En aquel hecho, los atacantes se habrían desplazado en una motocicleta Honda XR Tornado y, tras el ataque, se dieron a la fuga. La investigación permitió identificar a dos adolescentes de 16 años como los presuntos autores del homicidio.

Facundo Uriel Bracamonte

El vínculo entre los acusados y la víctima

Los sindicados como autores del homicidio se presentaron junto a su abogado defensor en la División Minoridad. “Debido a que son dos adolescentes de 16 años, ambos se pusieron a disposición de la Fiscalía y, por disposición de la Justicia de Garantías, quedaron detenidos en esa dependencia policial”, relató

Delavalle explicó además que existía un vínculo previo entre una de las víctimas y uno de los acusados. “No es un lazo directo entre Bracamonte y el detenido, pero sí entre familiares de ambos”, precisó el funcionario policial.

Respecto a cómo se desencadenó el homicidio, el comisario indicó que Bracamonte y los adolescentes “se habían cruzado esa noche en otros lugares, donde ocurrió algún tipo de roce entre ellos”. Según detalló, el altercado escaló con el correr de las horas y “terminó por desencadenarse en las inmediaciones del Balneario Thompson, donde se cruzaron segundos antes del hecho de sangre”.