Adolescente grave tras disparos contra vivienda: uno de los atacantes es autor de un homicidio

Un grave hecho de violencia armada se registró a última hora del lunes, cuando dos menores de edad que se desplazaban en una motocicleta efectuaron múltiples disparos contra una vivienda, dejando como saldo a dos adolescentes heridas, una de ellas en estado crítico e internada en terapia intensiva.

El ataque ocurrió alrededor de las 23.30 en calle República de Siria, casi Segundo Sombra, de Paraná. Según las primeras informaciones, los agresores se detuvieron frente al domicilio y abrieron fuego de manera directa, realizando entre cinco y diez disparos antes de darse a la fuga.

Adolescente grave tras disparos contra vivienda: uno de los atacantes fue autor de un homicidio

Como consecuencia del violento episodio, dos jóvenes que se encontraban en el lugar fueron alcanzadas por los proyectiles. Una de ellas recibió un impacto de arma de fuego en la zona del glúteo, fue asistida rápidamente por personal de salud y, tras recibir las curaciones correspondientes, quedó fuera de peligro y recibió el alta médica horas más tarde.

Una adolescente en estado crítico

La situación más delicada la atraviesa la segunda adolescente, quien sufrió un disparo en la zona del cráneo. La joven debió ser intervenida quirúrgicamente de urgencia y permanece internada en terapia intensiva, con pronóstico reservado.

“La jovencita herida sigue en grave estado, internada en terapia intensiva”, confirmó a Elonce el director de Investigaciones, Horacio Blason, quien brindó detalles sobre la causa y el avance de la investigación.

“Queremos que esta joven se recupere. Su estado es crítico. La otra adolescente tuvo una herida menor y está fuera de peligro”, señaló el funcionario.

Adolescente grave tras disparos contra vivienda: uno de los atacantes fue autor de un homicidio

Menores detenidos y un antecedente clave

Tras el ataque, personal policial inició una rápida investigación que permitió identificar a los presuntos autores. “Cuando se tomó conocimiento de que dos personas a bordo de una moto efectuaron disparos a un grupo de adolescentes que estaban en el lugar, comenzamos una investigación”, explicó Blason.

Como resultado de los procedimientos, dos menores de 16 años fueron detenidos y alojados en el área de Minoridad. Según se confirmó oficialmente, uno de ellos sería el responsable de un homicidio ocurrido en la zona del Thompson en mayo de 2025.

“Una de estas personas es el responsable de un homicidio en la zona del Thompson el año pasado. Ambos son menores de edad y ya se encuentran alojados en Minoridad”, precisó el director de Investigaciones.

Respecto a los motivos del ataque, Blason indicó que aún se trabaja para esclarecer lo sucedido. “Es todo materia de investigación. Sabemos que los autores están en Minoridad y estamos trabajando para conocer por qué realizaron esta situación”, sostuvo.