Hay dos heridos por disturbios frente a Minoridad y trasladaron a los menores implicados en balacera

El Jefe de la Policía confirmó a Elonce que dos personas resultaron heridas con postas de goma y que los menores acusados de la balacera fueron retirados de Minoridad hacia otra dependencia.

6 de Enero de 2026
Los vidrios rotos tras la manifestación
Los vidrios rotos tras la manifestación

En horas de la tarde de este martes, se registraron disturbios frente a la División Minoridad, ubicada en calle Tucumán 334 de la ciudad de Paraná. La policía debió intervenir con disparos de balas de goma y dos personas resultaron heridas.

 

Vale recordar que tras el pedido de justicia que familiares de Katherina Alva, la joven baleada en barrio San Agustín, realizaron frente a tribunales, se trasladaron hasta la sede de Minoridad donde están alojados los menores implicados en el ataque, uno de los cuales es a su vez, autor del crimen de Facundo Bracamonte.

En dialogo con Elonce, Claudio González Jefe de la Policía de Entre Ríos, relató que “producto de los acontecimientos ocurridos anoche, se había convocado a una marcha en tribunales para pedir justicia. La fiscal Vives accedió a recibir a los familiares que luego se acercaron a Minoridad”.

Disturbios frente a Minoridad: hubo dos heridos y trasladaron a los menores

“Sin mediar un poco de palabras y con agresiones al personal de la dependencia, quieren ingresar, arrojaron piedras, botellas y rompieron vidrios”, indicó.

 

González afirmó que los familiares de Alva y Bracamonte “quisieron tomar justicia por mano propia y no lo vamos a permitir, por eso se dio intervención a los grupos especiales. Estamos haciendo un relevamiento y hay dos personas con algún impacto con postas de goma”. Según dijo, unas 70 personas se congregaron frente a Minoridad.

“Se actuó, se contuvo y se llevó tranquilidad”, puntualizó. Y agregó que “amén de esta situación que no podemos permitir, estamos focalizados en la investigación. Se llegó a quienes serían los autores, se están haciendo procedimientos y allanamientos para recabar elementos. Es aberrante lo sucedido, pero no podemos permitir lo que acaba de suceder”.

 

Finalmente, González confirmó que los menores implicados en la balacera de este lunes por la noche “fueron trasladados de la dependencia de Minoridad a pedido de la fiscalía y están disposición de la justicia”. Elonce.com

 

disturbios Minoridad menores balacera
