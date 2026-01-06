Tras el pedido de justicia por joven baleada, hubo disturbios frente a Minoridad

El pedido de justicia realizado en la tarde de este martes por Katherine Alva, la adolescente baleada en barrio San Agustín de Paraná, derivó en una situación confusa que requirió la intervención policial, con la realización de algunos disparos disuasivos.

Según pudo saber Elonce, luego de manifestarse frente a los Tribunales, familiares y personas que acompañaban el reclamo se trasladaron hasta la División Minoridad, ubicada en calle Tucumán 334.

Cabe recordar que el presunto autor del disparo que hirió gravemente a la adolescente es un menor de 16 años, acusado además de haber cometido el homicidio de Facundo Bracamonte, ocurrido en mayo del año pasado. El ataque habría sido perpetrado con la participación de otro menor de edad.

En la sede de Minoridad, donde ambos adolescentes se encuentran alojados, familiares de Katherine habrían protagonizado algunos disturbios, lo que motivó la presencia y el accionar de efectivos policiales para controlar la situación.

Momentos previos a los incidentes, familiares de la joven expresaron su indignación al pedir justicia. “Venden droga, manejan armas; todos andan en el mundo del narcotráfico y quedan impunes, son asesinos”, manifestaron al dialogar con Elonce. Además, reclamaron que “si manejan armas tendrían que pagar como un mayor por todas las cosas que hacen”.

Del reclamo también participaron familiares y amigos de Facundo Bracamonte, quienes exigieron que los menores implicados permanezcan detenidos. “Que no los tengan tres meses y después los larguen”, reclamaron durante la manifestación. Elonce.com