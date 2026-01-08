Cómo evoluciona la adolescente baleada en Paraná: piden dadores de sangre y lanzaron una rifa solidaria

La adolescente de 15 años que fue baleada en barrio San Agustín de Paraná continúa internada en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital San Martín, con estado de salud estable y evolución favorable dentro de un cuadro crítico. Familiares confirmaron a Elonce que Katherine Alva “evoluciona de a poquito”, aunque permanece en coma inducido y con asistencia mecánica respiratoria.

Desde el entorno de la paciente indicaron que los médicos realizan evaluaciones neurológicas permanentes para determinar cómo avanza su recuperación. “Sigue estando en coma inducido, pero de a poco va mejorando”, señalaron allegados a la adolescente.

Pedido de dadores de sangre y ayuda solidaria

Familiares y amigos solicitaron dadores de sangre de cualquier grupo y factor para colaborar con la atención médica de la adolescente. Los voluntarios deben presentarse durante la mañana en el hospital San Martín, en el ingreso por calle Pascual Palma 451, en la ciudad de Paraná.

Rifa solidaria para Katherine Alva

En paralelo, allegados a Katherine iniciaron una rifa solidaria con el objetivo de afrontar gastos derivados de la internación. El premio es una bicicleta y cada número tiene un valor de 15.000 pesos. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al número telefónico 343 465-0970.

La intervención quirúrgica

La adolescente había recibido un disparo de arma de fuego en la cabeza y fue sometida a una intervención quirúrgica de urgencia para descomprimir la presión generada por el daño cerebral ocasionado por el proyectil. La operación se realizó luego de que fuera derivada desde el centro de salud Carrillo al hospital San Martín, debido a la gravedad de su cuadro clínico.

Katherine Alva, la adolescente baleada en Paraná (foto Facebook / Elonce)

Desde el nosocomio informaron que la paciente permanece con pronóstico reservado y bajo estricta supervisión médica, mientras se evalúa la respuesta neurológica a las intervenciones realizadas.

Cómo ocurrió el ataque

El hecho investigado ocurrió alrededor de las 23.30 del lunes, en una vivienda ubicada sobre calle República de Siria, casi Segundo Sombra, en el barrio San Agustín. De acuerdo a las primeras informaciones policiales, dos menores de edad que se desplazaban en una motocicleta se detuvieron frente al domicilio y efectuaron entre cinco y diez disparos de arma de fuego antes de darse a la fuga.

Como consecuencia del ataque, dos adolescentes resultaron heridas por impactos de bala. Katherine Alva, de 15 años, recibió un disparo en la región occipital, lo que motivó su traslado de urgencia al centro de salud Carrillo y posterior derivación al hospital San Martín. La segunda víctima sufrió una herida de arma de fuego en la zona del glúteo, fue asistida por personal médico, recibió curaciones y quedó fuera de peligro, por lo que obtuvo el alta horas más tarde.

Avance judicial y prisión preventiva

Por el hecho, la Justicia dispuso 30 días de prisión preventiva en un centro cerrado del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF) para los dos menores acusados de balear a la adolescente. La medida fue adoptada durante una audiencia realizada este miércoles en la ciudad de Paraná, donde el juez José Eduardo Ruhl hizo lugar al pedido de la Fiscalía.

Fuentes judiciales confirmaron a Elonce que aún restaba definir si los jóvenes cumplirían la medida en un dispositivo ubicado en Paraná o en otra localidad de la provincia de Entre Ríos. Ambos menores quedaron imputados por el delito de intento de homicidio.

Según se indicó, el presunto autor del disparo que hirió gravemente a Katherine es un menor de 16 años, quien además estaba acusado de haber cometido el homicidio de Facundo Bracamonte, ocurrido en mayo del año pasado en la zona del Balneario Thompson. El ataque habría sido perpetrado con la participación de otro menor de edad.