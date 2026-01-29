Continúa la búsqueda del cuerpo del hombre asesinado por su hijo en el Delta entrerriano

Continúa este jueves la búsqueda del cuerpo de Luis “Quique” Berón, el hombre de 53 años que fue asesinado de un disparo de arma de fuego por su propio hijo en la zona de islas del río Paraná, frente a Puerto Gaboto.

El hecho ocurrió en la noche del martes en la isla conocida como Puesto Número 3, a la altura del kilómetro 463 del río Paraná, en jurisdicción entrerriana. Según se informó, luego de concluir la fase intensiva de rastrillaje estratégico en tierra, la exploración se trasladó a las zonas de mayor corriente del río, con la intervención de la Prefectura Naval Argentina por competencia en aguas navegables.

Búsqueda del cuerpo de Luis “Quique” Berón (foto Gentileza Operaciones de la Jefatura Diamante)

En las primeras horas posteriores al crimen, personal de la Policía de Entre Ríos desplegó un amplio operativo con la participación de Buzos de Búsqueda y Rescate Policial, utilización de drones, equipos especializados y recursos de la Dirección General de Delitos Rurales, que colaboró con la Jefatura Departamental Diamante en tareas logísticas y humanas.

De acuerdo a los testimonios preliminares incorporados a la causa, el violento episodio se produjo cuando el hijo intentaba salir en una embarcación que presentaba fallas mecánicas. En medio de una discusión, el padre habría subido al “castillete” del bote y, en ese momento, el joven habría efectuado un disparo con una escopeta, tras lo cual la víctima cayó al agua.

El jefe departamental de Diamante, comisario Mario Celis, confirmó a Elonce que tanto la víctima como el presunto homicida residían en la isla, aunque ambos tenían domicilio en la ciudad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe. En ese marco, se avanzó en la recopilación de antecedentes y otros datos relevantes para la investigación.

Detención en Santa Fe

En forma paralela al operativo en el delta entrerriano, se estableció contacto con fuerzas de seguridad de la provincia de Santa Fe para ampliar la búsqueda en la margen opuesta del río. Esa coordinación interjurisdiccional permitió un avance decisivo.

Detención de Luis Berón en Santa Fe (foto PDI)

Durante la tarde del miércoles, Luis Berón, de 22 años, fue capturado en la vía pública en la ciudad de San Lorenzo, con intervención de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la Unidad Regional XVII. El joven quedó a disposición de la Justicia mientras se continúan reuniendo pruebas en el marco de la causa.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Diamante informaron que se mantienen activas las comunicaciones judiciales y las diligencias necesarias “con el interés de concretar el hallazgo del cuerpo de la víctima”, al tiempo que prosigue la recolección de elementos probatorios.

Una figura conocida en la isla

Luis “Quique” Berón era una persona reconocida en la zona de islas del delta entrerriano. Aunque su domicilio legal figuraba en San Lorenzo, pasaba la mayor parte del tiempo en el lugar, donde se desempeñaba como pescador artesanal y atendía una pequeña despensa de su propiedad.

Luis Quique Berón, víctima de parricidio

La clave inicial del caso surgió a partir del testimonio de una tercera persona que se encontraba en el lugar al momento del crimen. Este testigo logró huir en medio del caos y dio aviso a las autoridades, lo que permitió iniciar el operativo que hoy mantiene en vilo a la región