Modo Peña: esta noche habrá folclore frente a la Sala Mayo

Modo Peña propone una noche de folclore y encuentro frente a Sala Mayo, este jueves a partir de las 20, con entrada libre.

29 de Enero de 2026
Este jueves 29 de enero, a las 20 hs, en las inmediaciones de Sala Mayo, se realizará una nueva edición de Modo Peña, una propuesta cultural de la Municipalidad de Paraná con entrada libre, que invita a disfrutar de una noche de música, danza y tradiciones populares.

 

Se presentarán Fernanda Roselli Grupo, Renacer Tradicional, Dúo Sendero y Alma en Peña. Además, participará la pareja de baile integrada por Soledad Ramírez y el Peta Zaragoza, y el grupo de Folklore disidente Las Comadres, que aportará una mirada diversa sobre las expresiones del folklore.

La jornada contará con un patio gastronómico y la participación de la Editorial Municipal, que estará presente con una feria de libros, sumando un espacio para la lectura y el intercambio cultural.

 

Modo Peña se consolida como un espacio de encuentro que promueve la música popular, el acceso a la cultura y el disfrute colectivo en espacios públicos.

 

 

Temas:

Modo Peña folclore Sala Mayo
