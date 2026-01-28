Se viene un mes intenso en San Benito con múltiples actividades: “La idea es que la gente pase un lindo momento”, afirmó el intendente

REDACCIÓN ELONCE
En San Benito se viene un mes intenso con corsos, música, gastronomía y oportunidades para emprendedores locales. Así lo adelantó el intendente Ariel Voeffray en diálogo con Elonce.
El Municipio apunta a que estos eventos combinen entretenimiento y desarrollo económico local. "El 15 tenemos la segunda edición de una sobre avenida Friuli con muchos emprendedores y grupos de música. La idea es que la gente pase un lindo momento", señaló el intendente.
Ferias y corsos: un impulso para los emprendedores
La importancia de estos eventos va más allá del entretenimiento: también buscan fortalecer el emprendedurismo en la localidad. "Arrancamos el año pasado con la escuela de emprendedores. Queremos capacitar a todos, hacer un reempadronamiento de los emprendedores en San Benito. Cerramos diciembre con 400 emprendedores trabajando. El objetivo es que sigan perfeccionándose, creen productos nuevos y desarrollen actividades innovadoras para poder expandirse por toda la provincia", indicó Voeffray.
El intendente resaltó que la intención es generar actividad económica y oportunidades de crecimiento. "Un evento sobre la avenida principal donde va a haber patio de comida, música en vivo y DJs sirve para generar actividad comercial y que los emprendedores puedan seguir creciendo".
El empadronamiento y la capacitación constante son claves. "Trabajamos junto con la Universidad Nacional de Entre Ríos, que nos dio la capacitación y estuvimos todo el año haciendo capacitaciones y certificaciones", comentó.
Infraestructura y servicios: desafíos para un municipio en crecimiento
Además de la agenda cultural, el Municipio encara desafíos de infraestructura y servicios para responder a una ciudad en expansión. "Si Dios quiere este año San Benito no va a tener más calles de broza, sino que va a ser todo ripio. Hablamos de 80 cuadras", afirmó el intendente.
El fortalecimiento del sistema de agua, cloacas y transporte público también figura en la agenda. "La prioridad es el servicio a los vecinos, que no sufran ningún problema para trasladarse a trabajar o a la escuela", indicó Voeffray.
A pesar de los desafíos económicos, la gestión local mantiene el compromiso con la comunidad y con los emprendedores. "Colaboramos como intermediarios, y en algunos lugares, los vecinos aportan los materiales y el Municipio realiza la obra", concluyó el intendente, destacando la importancia de un trabajo conjunto para seguir desarrollando San Benito.