Verano en Paraná: las propuestas culturales para disfrutar esta semana

Durante esta semana, la ciudad sigue ofreciendo espectáculos musicales, cine, humor, peñas, milongas y ferias de emprendedores en distintos espacios públicos.
La ciudad de Paraná continúa con una intensa agenda cultural en el marco de Verano en Paraná, con propuestas gratuitas que incluyen música en vivo, cine al aire libre, humor, peñas, milongas y actividades para toda la familia, según se informó desde la Municipalidad.
La programación se desarrollará desde el martes 27 hasta el domingo 1°, en diferentes espacios públicos de la ciudad, con el objetivo de promover el encuentro, el disfrute de la cultura y la participación de artistas locales.
Actividades destacadas de la semana
Este martes 27, desde las 8 hasta las 12, se realizará la propuesta “¡Vení al Museo!” en Buenos Aires 226. Ese mismo día, a las 19, el Balneario Municipal será escenario de “Ritmos de la Tierra”, con la presentación de JOA Atencio trío, Ro Ducasse y Gabim.
El miércoles 28, a las 19, en Patito Sirirí se llevará adelante “Gurí de Río”, con la actuación de Río de Risas. A la misma hora, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, ubicado en bulevar Racedo 250, se desarrollará “Arte Joven”, con la participación de Ancestros, Los Apolo, Snail y Naomi Omarini, además de un patio gastronómico y feria de emprendedores.
También el miércoles, desde las 20, la Plaza de las Naciones será sede de una Milonga Abierta, con presentaciones de Dúo 2x Tango, intervenciones a cargo de Malena Olarran y Emanuel Jauregui de La Atrevida, música a cargo de Alexis Kloster como tango DJ y la participación de emprendedores de la economía social.
Música, humor y cine al aire libre
El jueves 29, a las 20, en inmediaciones de Sala Mayo y Puerto Nuevo, se desarrollará Modo Peña, con Fernanda Roselli Grupo, Renacer Tradicional, Dúo Sendero, Alma en Peña, la pareja de baile Soledad Ramírez y el Peta Zaragoza, y Las Comadres, con patio gastronómico incluido.
El viernes 30, desde las 20, el Parque Gazzano albergará el Festival Popular, con las presentaciones de Yunta Mambo, Raíz Viva, VinTrack, Te Traigo un Son y La Runfla de los Macanos, además de feria de emprendedores, patio gastronómico y un concurso de cebadores. Esa misma noche, en inmediaciones de Sala Mayo, se realizará Humor frente al río, con Litoral Stand Up Comedy.
El sábado 31, a las 18, se repetirá “¡Vení al Museo!” en Buenos Aires 226, mientras que a las 20 el Anfiteatro Héctor Santángelo será escenario de Música en el Anfiteatro, con las actuaciones de Chango Spasiuk, Tierra Nativa, Litoral Mitá, la Compañía de Danza Expresarte y Bernardita Gutiérrez.
Finalmente, el domingo 1° de febrero, desde las 20, el Anfiteatro Héctor Santángelo ofrecerá Cine bajo las estrellas, con la proyección de la película Las buenas intenciones (2019), dirigida por Ana García Blaya, y el cortometraje entrerriano El Trámite (2025).
Desde la organización destacaron que todas las actividades son de acceso libre y gratuito, y que la agenda completa puede consultarse en parana.gob.ar o a través del número 343 518 0147. Elonce.com