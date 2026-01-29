 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Beneficios especiales para despedir enero

Carnaval del País: VIP y 50% de descuento para la quinta noche

El Corsódromo vive la previa de la quinta noche con promociones exclusivas para residentes de Gualeguaychú y de Entre Ríos, con descuentos en sectores VIP y generales.

29 de Enero de 2026
Quinta noche del Carnaval de Gualeguaychú
Quinta noche del Carnaval de Gualeguaychú

El Corsódromo vive la previa de la quinta noche con promociones exclusivas para residentes de Gualeguaychú y de Entre Ríos, con descuentos en sectores VIP y generales.

La Fiesta Nacional del Carnaval del País se prepara para cerrar enero con brillo y ventajas especiales para el público local y provincial. El espectáculo teatral a cielo abierto más grande de Argentina anunció nuevos beneficios para la quinta noche de competencia, que se realizará este sábado 31 de enero, con descuentos en sectores VIP y en entradas generales.

 

Desde la organización confirmaron que continúan vigentes las promociones destinadas a los residentes de Gualeguaychú y de toda la provincia de Entre Ríos, con el objetivo de facilitar el acceso al evento y que nadie quedara afuera en esta jornada clave del calendario carnavalero.

 

El Corsódromo aguarda una nueva noche de competencia y pasión con la participación de las comparsas Papelitos, Ara Yeví, Marí Marí y O’ Bahía, que volverán a desplegar su espectáculo ante miles de personas.

 

Beneficios para el público local

Los residentes del departamento Gualeguaychú acceden a una propuesta exclusiva en los sectores VIP. Quienes eligen vivir el desfile desde las primeras filas pudieron adquirir una mesa con cuatro ubicaciones, con un descuento equivalente al valor total de la entrada general en el costo final del sector. Esta bonificación se aplicó para cualquier fila dentro del espacio preferencial.

Descuentos para entrerrianos

El Carnaval mantiene su compromiso con la provincia al ofrecer a todos los entrerrianos un 50% de descuento sobre el valor de la entrada general para la quinta noche.

Todas las promociones se gestionan exclusivamente de forma presencial en las boleterías del predio, únicamente los días viernes y sábado, presentando de manera obligatoria el DNI físico que acreditara domicilio en Gualeguaychú (para el beneficio VIP) o en cualquier localidad de Entre Ríos (para el descuento en generales).

 

Horarios de boleterías y contactos

Las boleterías del Corsódromo permanecen abiertas de miércoles a viernes de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00, mientras que los sábados la atención es de corrido desde las 9:00 hasta el horario de finalización del evento.

 

Para consultas, la organización dispuso las líneas telefónicas 3446-225258, 3446-237776 y 3446-644455.

 

Entradas CUD

Las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden retirar su entrada sin cargo (sujeta a cupo) únicamente los días jueves. En los casos en que el CUD acredite acompañante por movilidad reducida, ambos ingresan sin costo; de lo contrario, el acompañante abona el 50% del valor de la general.

Temas:

Gualeguaychú Carnaval del País beneficios entrerrianos entradas
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso