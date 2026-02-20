Apareció adolescente que era buscada y se presentó voluntariamente

La menor de 13 años se presentó junto a su pareja en una dependencia policial durante la madrugada. Ambos manifestaron que se habían retirado por decisión propia y según acuerdos familiares.
Apareció adolescente que era buscada en Nogoyá luego de presentarse voluntariamente en la Comisaría Segunda de Concepción del Uruguay durante la madrugada. Según se informó, alrededor de la 1:00 de este viernes se hicieron presentes en la dependencia una menor de 13 años y un adolescente de 15, quienes indicaron que se encontraban en buen estado de salud y que habían decidido concurrir por sus propios medios tras tomar conocimiento de que eran intensamente buscados.
De acuerdo al parte policial, “ambos adolescentes manifestaron ser oriundos de Nogoyá y mantener una relación de pareja desde hace aproximadamente tres meses”. Ante los efectivos, explicaron que “se habían retirado del ámbito familiar por decisión consensuada”.
La situación generó preocupación en sus entornos familiares y motivó la intervención policial para dar con el paradero de la menor. Sin embargo, con su presentación espontánea, la búsqueda quedó sin efecto y se activaron los protocolos correspondientes para la restitución a sus hogares.
Explicación brindada ante la Policía
Durante la entrevista mantenida en sede policial, los adolescentes indicaron “pertenecer a la comunidad y señalaron que, conforme a sus creencias, cuando dos personas inician una relación amorosa deben retirarse juntos del ámbito familiar”.
En ese sentido, explicaron que “posteriormente las familias establecen acuerdos económicos para determinar si la relación continúa. Según detallaron, en caso de no alcanzarse un entendimiento entre ambas partes, no se les permitiría seguir con el vínculo”.
Las autoridades policiales pusieron en conocimiento de la situación a la Fiscalía interviniente, que dispuso las actuaciones de rigor y la intervención de los organismos competentes para resguardar los derechos de la menor.
Tras la presentación voluntaria, se constató el estado de salud de ambos adolescentes y se notificó a sus respectivas familias. Desde la fuerza indicaron que no se registraron indicios de delito y que la menor fue restituida a su entorno familiar bajo las disposiciones judiciales correspondientes.