Paraná: revelaron la identidad del joven hallado muerto en un auto

La identidad del joven hallado muerto en un auto en Paraná fue confirmada en las últimas horas por fuentes policiales. El hallazgo se produjo este jueves, cuando efectivos encontraron un cadáver dentro de un vehículo en aparente estado de abandono. El hecho generó conmoción en la zona y activó un importante despliegue de seguridad.

Según se informó, el cuerpo estaba dentro de un Renault 12 estacionado en la vía pública. Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras advertir olores nauseabundos provenientes del rodado. Al llegar al lugar, el personal policial constató la presencia de un hombre sin vida, en avanzado estado de descomposición.

Fuentes oficiales indicaron que el fallecido fue identificado como Andrés Martínez, de 32 años, oriundo del barrio Anacleto Medina de la ciudad de Paraná. La noticia causó impacto entre familiares y allegados, quienes aguardaban novedades sobre su paradero.

Investigación en curso y pericias forenses

Tras el hallazgo, la Policía acordonó el área para preservar la escena y facilitar el trabajo de los peritos. El cuerpo fue retirado del interior del vehículo y trasladado para la correspondiente autopsia, que será clave para determinar la causa del deceso y establecer si existió intervención de terceros.

El fiscal de turno tomó intervención inmediata en el caso y ordenó la realización de las pericias de rigor. Entre las medidas dispuestas se encuentran el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y la toma de testimonios a vecinos que puedan aportar datos relevantes a la investigación.

Hasta el momento, no se brindaron precisiones oficiales sobre signos de violencia o hipótesis firmes en torno a lo ocurrido. No obstante, las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias en que se produjo la muerte y el tiempo que el cuerpo permaneció dentro del automóvil.

Se espera que en las próximas horas se conozcan datos preliminares de la autopsia, que permitirán orientar la causa. De todas formas, fuentes policiales confirmaron a Elonce que no tendría "signos de violencia".