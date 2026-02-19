 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Política Maratónica sesión

Diputados debate la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional

Con el paro general de la CGT de fondo, la Cámara baja busca aprobar el proyecto y remitirlo al Senado para su sanción definitiva.

19 de Febrero de 2026
Reforma laboral.
Reforma laboral. Foto: Prensa Diputados.

El oficialismo consiguió el quorum este jueves en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y dio inicio formal a la sesión especial para tratar la reforma laboral. Con 130 diputados sentados en sus bancas, el bloque oficialista logró habilitar el debate en un contexto de fuerte tensión política y social, con manifestaciones en las inmediaciones del Congreso.

 

 

La sesión comenzó pasado el mediodía y se anticipa un debate maratónico que podría extenderse hasta la madrugada. El proyecto de reforma laboral es uno de los ejes centrales de la agenda legislativa del Gobierno y genera posiciones encontradas entre oficialismo y oposición.

 

Desde el oficialismo destacaron la construcción de consensos para alcanzar el número necesario de legisladores en el recinto. El quorum fue posible gracias al respaldo de bloques aliados y a acuerdos con espacios provinciales.

 

Foto: Prensa Diputados.

 

El respaldo de aliados y gobernadores

 

El oficialismo consiguió el quorum con el acompañamiento de legisladores del PRO, la UCR y el MID, además del apoyo clave de representantes vinculados a distintos mandatarios provinciales. Entre ellos se encuentran referentes de los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Hugo Passalacqua (Misiones) y Raúl Jalil (Catamarca).

 

La articulación con estos sectores fue determinante para garantizar el inicio del tratamiento legislativo. En los días previos, las negociaciones incluyeron modificaciones al texto original y compromisos sobre la implementación de algunos puntos sensibles de la iniciativa.

 

En tanto, desde la oposición más dura cuestionaron el alcance de la reforma y anticiparon un debate intenso en el recinto, con discursos críticos sobre el impacto de las medidas en los derechos laborales.

 

SESIÓN EN VIVO: 19 de febrero de 2026 - MODERNIZACIÓN LABORAL - Diputados Argentina

Temas:

reforma laboral Diputados
