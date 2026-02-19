Diputados debate la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional

El oficialismo consiguió el quorum este jueves en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y dio inicio formal a la sesión especial para tratar la reforma laboral. Con 130 diputados sentados en sus bancas, el bloque oficialista logró habilitar el debate en un contexto de fuerte tensión política y social, con manifestaciones en las inmediaciones del Congreso.

La sesión comenzó pasado el mediodía y se anticipa un debate maratónico que podría extenderse hasta la madrugada. El proyecto de reforma laboral es uno de los ejes centrales de la agenda legislativa del Gobierno y genera posiciones encontradas entre oficialismo y oposición.

Desde el oficialismo destacaron la construcción de consensos para alcanzar el número necesario de legisladores en el recinto. El quorum fue posible gracias al respaldo de bloques aliados y a acuerdos con espacios provinciales.

Foto: Prensa Diputados.

El respaldo de aliados y gobernadores

El oficialismo consiguió el quorum con el acompañamiento de legisladores del PRO, la UCR y el MID, además del apoyo clave de representantes vinculados a distintos mandatarios provinciales. Entre ellos se encuentran referentes de los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Hugo Passalacqua (Misiones) y Raúl Jalil (Catamarca).

La articulación con estos sectores fue determinante para garantizar el inicio del tratamiento legislativo. En los días previos, las negociaciones incluyeron modificaciones al texto original y compromisos sobre la implementación de algunos puntos sensibles de la iniciativa.

En tanto, desde la oposición más dura cuestionaron el alcance de la reforma y anticiparon un debate intenso en el recinto, con discursos críticos sobre el impacto de las medidas en los derechos laborales.