El Gobierno de Entre Ríos evalúa daños y coordina asistencia tras el fuerte temporal

El Gobierno de Entre Ríos analizó este jueves el impacto del temporal que afectó a distintas localidades de la provincia y avanzó en la coordinación de asistencia para los municipios que registraron mayores complicaciones. El relevamiento se realizó durante una reunión de gabinete encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio, en la que se evaluó la situación de cada ciudad alcanzada por las intensas lluvias y fuertes vientos.

De acuerdo a lo informado oficialmente, el fenómeno climático provocó voladuras de techos, anegamientos y cortes en algunas rutas provinciales. En ese marco, desde el Ejecutivo se dispuso un monitoreo permanente junto a Defensa Civil para centralizar la información y validar los reportes provenientes de cada jurisdicción.

Evaluación y coordinación territorial

La ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, indicó que se está “evaluando en toda la provincia las consecuencias del temporal” y pidió cautela para dimensionar correctamente el alcance de los daños. Señaló además que en Paraná se registra una situación puntual vinculada a la búsqueda de integrantes de una familia, hecho que ya fue comunicado al mandatario provincial.

Reunión de gabinete del Gobierno de Entre Ríos.

La funcionaria explicó que el Ministerio articula las acciones con Defensa Civil y los equipos locales, y que el dato oficial surge del trabajo conjunto con el organismo provincial. Remarcó que cada municipio debe contar con espacios previstos para evacuaciones ante inundaciones, mientras la Provincia acompaña con asistencia inmediata.

Ayuda alimentaria y acompañamiento

Por su parte, el secretario de Articulación de Política Social, Miguel Heft, detalló que durante la mañana se enviaron módulos alimentarios, colchones y frazadas a Paraná, Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda. También confirmó que existe contacto con otras localidades donde las precipitaciones dificultaron la entrega, por lo que se coordinará la asistencia cuando las condiciones climáticas lo permitan.

Desde el Gobierno de Entre Ríos señalaron que, además de la provisión de alimentos y abrigo, se evalúa la posibilidad de otorgar subsidios puntuales a familias que hayan sufrido daños significativos. Las autoridades indicaron que la situación es heterogénea según cada ciudad y que el acompañamiento continuará en las próximas horas, conforme avancen los relevamientos en territorio.